Известно, какие серебряные украшения покупали пермяки чаще всего

Пермь попала в топ-5 российских городов по доле продаж серебряных украшений. Она составила 73% в первом квартале 2025 года, сообщают аналитики бренда SOKOLOV.
В числе лидеров по продажам серебра также оказались Самара (76%), Тюмень, Уфа и Воронеж (по 73%). Чаще всего жители Перми покупали серебряные шармы, броши, цепи и колье. Среди вставок лидируют фианиты (39%), также популярны украшения без камней (36%).
Недавно мы делали большой гид по ювелирным хитам апреля: в нем серьги-ягоды, кольца-ветви и золотые виноградные лозы.
Информационный обзор редакции.
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