Известно, какие серебряные украшения покупали пермяки чаще всего

В числе лидеров по продажам серебра также оказались Самара (76%), Тюмень, Уфа и Воронеж (по 73%). Чаще всего жители Перми покупали серебряные шармы, броши, цепи и колье. Среди вставок лидируют фианиты (39%), также популярны украшения без камней (36%).

Недавно мы делали большой гид по ювелирным хитам апреля: в нем серьги-ягоды, кольца-ветви и золотые виноградные лозы.

Информационный обзор редакции.