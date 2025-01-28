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Исследование: пермские мужчины мало тратят на ювелирные украшения

Пермские мужчины оказались в числе тех, кто мало тратит на ювелирные украшения. В анти-рейтинге Пермь занимает 18-е место. Еще меньше денег уходит на кольца и серьги у красноярцев. К такому выводу пришли аналитики сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter и ювелирного бренда Sokolov, проанализировавшие медианные значения предлагаемых зарплат из и траты мужчин на женские украшения.

Freepik

В Перми траты от зарплаты на украшения составляют 11,9%. При предлагаемой средней зарплате в 49,5 тыс. рублей средний чек близится к 5,9 тыс. рублей. Самыми расточительными оказались жители Саратова, процент трат в городе превышает 18%. Также много тратят на ювелирные украшения жители Ростова-на-Дону (17,9%) и Ярославля (17,6%).

Аналитики также сравнили зарплаты и расходы специалистов из разных сфер деятельности. Больше всего на подарки женщинам тратят менеджеры по продажам (24,4%), продавцы (24,3%) и специалисты в сфере услуг (21,3%). Самые незначительные расходы на украшения у тех, кто работает в сфере инвестиций и консалтинга: они тратят на кольца и серьги только десятую часть зарплаты (10,2%).

Недавно мы публиковали ювелирный вишлист января: в нем кольца-лягушки, пусеты-солнце и змеи-шоустопперы.

Информационный обзор редакции.

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