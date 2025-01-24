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Пермские мужчины стали чаще других покупать выращенные в лаборатории бриллианты

Пермские мужчины чаще других выбирают украшения с выращенными бриллиантами. К такому выводу пришли аналитики ювелирного бренда SOKOLOV, проанализировав покупки в 2024 году.

Freepik

Пермь попала в тройку городов, где вырос средний чек на лабораторно-выращенные бриллианты. Он увеличился на 172%. Лидерами стали Новосибирск (+183%) и Иркутск (+284%).

По данным ювелиров, в целом по стране выросла популярность выращенных бриллиантов на 1210%. Также стали чаще покупать гидротермальный александрит (+808%) и оникс (+218%). «Выращенные бриллианты практически невозможно отличить от природных, а их стоимость существенно ниже, чем у натуральных», — объяснила эксперт SOKOLOV Елена Ракутина.

Недавно мы публиковали ювелирный вишлист января: в нем кольца-лягушки, пусеты-солнце и змеи-шоустопперы.

Информационный обзор редакции.

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