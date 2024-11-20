Назван средний чек на ювелирные украшения в Пермском крае

Пермский край попал в лидеры среди регионов Приволжского федерального округа по продажам ювелирных украшений и среднему чеку. Аналитики центра SOKOLOV изучили данные с января по сентябрь 2024 года.
Рынок ювелирных украшений вырос на 22% и достиг 3,1 млрд рублей. С таким показателем Пермский край занял пятое место. Абсолютный лидер в этой категории— республика Татарстан (6,2 млрд рублей).
А по динамике цен регион занял первое место среди других в ПФО. За девять месяцев 2024 года в Пермском крае на 33% увеличился средний чек. Теперь он составляет 7 165 рублей.
Ранее мы рассказывали о главных украшения ноября: среди них пусеты-пчелы, кольца-подушки и колье-стежки.
Информационный обзор редакции.
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