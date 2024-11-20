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Ювелирное искусство

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Назван средний чек на ювелирные украшения в Пермском крае

Пермский край попал в лидеры среди регионов Приволжского федерального округа по продажам ювелирных украшений и среднему чеку. Аналитики центра SOKOLOV изучили данные с января по сентябрь 2024 года.

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Рынок ювелирных украшений вырос на 22% и достиг 3,1 млрд рублей. С таким показателем Пермский край занял пятое место. Абсолютный лидер в этой категории— республика Татарстан (6,2 млрд рублей).

А по динамике цен регион занял первое место среди других в ПФО. За девять месяцев 2024 года в Пермском крае на 33% увеличился средний чек. Теперь он составляет 7 165 рублей. 

Ранее мы рассказывали о главных украшения ноября: среди них пусеты-пчелы, кольца-подушки и колье-стежки.

Информационный обзор редакции.

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