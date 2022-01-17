В ТРК «Семья» открылся магазин украшений Island Soul

В ТРК «Семья» на третьем этаже первой очеред открылся магазин бренда украшений Island Soul, основанного российской предпринимательницей Дарьей Пашкевич.

Ювелирное производство Дарья Пашкевич открыла в 2016 году на острове Бали. Island Soul вдохновлен балийскими ремесленными техниками, и каждое украшение наделено смыслом. Дизайн разрабатывает сама Дарья: космополит по натуре, она много путешествует по миру, изучает культуру и традиции разных стран, исследует рынки камней и самобытные предметы ювелирного искусства — и каждый сезон удивляет поклонников Дома новым яркими изделиями.

Сегодня магазины бренда работают в Амстердаме и на острове Бали, в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и других российских городах.