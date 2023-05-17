На форуме «Дни пермского бизнеса» расскажут о развитии модной индустрии Пермского края

В Перми 23 и 24 мая на площадке Expo Perm пройдет ежегодный форум «Дни пермского бизнеса». В этом году в рамках секции «Креативные индустрии» будет сформирована площадка для фэшн-индустрии. Об этом сообщает пресс-служба форума.

В течение двух дней форума будет работать презентационный стенд-пространство пермских дизайнеров и брендов.

Также, 23 мая пройдет круглый стол с федеральными и региональными экспертами, представителями органов власти и модной-индустрии. Среди спикеров российский дизайнер Игорь Чапурин, президент русской ассоциации участников фешен-индустрии Татьяна Белькевич и председатель правления «Кластер легкой промышленности Кировской области» Владимир Сунцов.

В этот же день состоится показ пермских дизайнеров и брендов.

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