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Пермячка Оксана Минеева победила в международном конкурсе красоты Mrs Worldwide 2022

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пресс-служба Mrs Worldwide 2022

Оксана Минеева из Перми одержала победу на международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs Worldwide 2022 в Сингапуре. В это году было 30 претенденток со всего света.

«Мировой конкурс категории Миссис – это не только о красоте, — рассказывает Оксана, — Каждый день жюри оценивало поведение, общение, интеллект, социальную и благотворительную активность, умение коммуницировать и держать себя в обществе. Общение только на английском языке. Насыщенная программа. Времени на сон – не более 3 часов. Но это того стоило! Мое сердце билось когда объявляли пятерку победительниц, а искренние слезы радости были когда директор конкурса надевала мне главную корону на сцене».

Финальное шоу включало в себя: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс на английском языке.

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