Пермские дизайнеры могут бесплатно принять участие в Московской неделе моды

Начался прием заявок на участие в Московской неделе моды, которая пройдет в столичном парке «Зарядье» с 21 по 26 июня. Прием заявок ведется на официальном сайте Московской недели моды и продлится до 15 мая включительно. В Неделе моды смогут принять участие дома моды и дизайнерские марки, зарегистрированные в России. Мероприятие будет состоять из подиумных показов, профессионального шоурума, маркета и деловой программы. Участие для дизайнеров бесплатное.

В первые три дня с момента открытия сайта Московской недели моды поступило более 100 заявок на участие. Заявки дизайнеров приходят со всех городов России, в том числе из Перми.

Участники Московской недели моды будут выбраны экспертным советом в ходе конкурсного отбора. В экспертный совет вошли: Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries; Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина; Родион Мамонтов, сооснователь концепт-стора Leform; Ольга Михайловская, директор Дома мод, обозреватель моды; Елена Бугранова, президент Союза русских байеров; Юрате Гураускайте, журналист, консультант по fashion-медиа; Хатуля Авсаджанашвили, fashion-директор сети бутиков BABOCHKA; Алексей Аксенов, сооснователь Faces&Laces и LCLS.RU; Екатерина Асташова, главный редактор L’Officiel Russia; Александр Шумский, президент Национальной палаты моды; Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ; Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна.