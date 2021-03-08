Фотограф из Перми сняла документальные портреты благотворительниц

Фотограф Алиса Калипсо сделала фотографии пермских благотворительниц в преддверии Международного женского дня. Алиса в документальной стилистике показала лица женщин и их силу, с которой женщины себя ассоциируют.

Для того чтобы установить связь с героинями, фотограф узнала, с кем или чем они себя ассоциируют. Героини увидели в себе дорогу, ветер, металлическую пружину, волнующееся море, растущую траву. «Женщинам не часто задают такие вопросы, а тут мне захотелось, чтобы они заглянули внутрь себя, не как мамы, жены, руководители благотворительных организаций, а как женщины. Разрабатывая концепцию фотосессии, я каждый раз ее меняла, отсекала все больше лишнего. Я хотела сконцентрироваться на женщине без излишеств, со всем необходимым, что у неё уже есть», – говорит Алиса Калипсо.