Фотограф из Перми сняла документальные портреты благотворительниц

Фотограф Алиса Калипсо сделала фотографии пермских благотворительниц в преддверии Международного женского дня. Алиса в документальной стилистике показала лица женщин и их силу, с которой женщины себя ассоциируют.
Для того чтобы установить связь с героинями, фотограф узнала, с кем или чем они себя ассоциируют. Героини увидели в себе дорогу, ветер, металлическую пружину, волнующееся море, растущую траву. «Женщинам не часто задают такие вопросы, а тут мне захотелось, чтобы они заглянули внутрь себя, не как мамы, жены, руководители благотворительных организаций, а как женщины. Разрабатывая концепцию фотосессии, я каждый раз ее меняла, отсекала все больше лишнего. Я хотела сконцентрироваться на женщине без излишеств, со всем необходимым, что у неё уже есть», – говорит Алиса Калипсо.
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Фото: Алиса Калипсо. Стилист: Нина Атискова. Прическа и макияж: Ксения Першикова и студия Unicorn's Secret
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Фото: Алиса Калипсо. Стилист: Нина Атискова. Прическа и макияж: Ксения Першикова и студия Unicorn's Secret
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Фото: Алиса Калипсо. Стилист: Нина Атискова. Прическа и макияж: Ксения Першикова и студия Unicorn's Secret
Фотографии стали частью онлайн-выставки «Женское лицо», которая исследует женщин и красоту их добрых дел. По словам автора проекта, российского режиссера документального кино Ольги Аверкиевой, фотографии Алисы призывают обратить внимание, как сильно медийные образы женщин отличаются от их самоощущения.
«Каждая из героинь выставки «Женское лицо» обладает устоявшимся имиджем в обществе и медиа. Мы же пытаемся услышать их настоящих: в их глазах, мечтах и манифестах. Зритель сможет пристально взглянуть в каждое женское лицо и увидеть «суперсилу», которая бок о бок идет со справедливостью и взаимопомощью», — рассказывает автор проекта Ольга Аверкиева.
Команда проекта предлагает помочь делу, которым занимаются благотворительницы, самостоятельно или пройдя тест на сайте выставки.
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