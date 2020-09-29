Стилист Татьяна Жильцова открыла в Перми на Татищева, 8 клуб-студию «Женский класс». Концепция – закрыть потребность женщины стильно одеваться и хорошо выглядеть, обеспечить ей духовные, психологические запросы, предложить уверенность и новый образ жизни. Основными направленими женского клуба стала не только мода, стиль и визаж, но и психология, правильное питание, астрология и нутрицевтика.
Стилист Татьяна Жильцова открыла в Перми клуб-студию для женщин
Название клуба – «Женский класс» – не случайно. Оно ассоциируется как с образованием, что будет отражено в курсах, мастер-классах, семинарах и тренингах, так и с группой людей, объединенных общими интересами. Также «класс» – это высокая оценка, комплимент наряду с «круто и супер», а «женский» от слова женщина – этим все сказано!
«Женский клуб – это не аналог кружка по интересам, знакомого нам с пионерского прошлого, – говорит Татьяна Жильцова, – Идея женского клуба гораздо шире: это то место, где женщина может полноценно общаться, получать в случае необходимости совет, поддержку, узнавать что-то новое для себя, а также реализовать свою, истинно женскую потребность – потребность хорошо выглядеть, которую, кстати, надо постоянно стимулировать. Теперь есть место, которое предоставляет женщинам возможность собраться вместе и пообщаться на интересующие их темы».
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