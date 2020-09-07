Представители fashion-индустрии объединяются в сообщество FashionTechPerm

В классической модели fashion-индустрии есть отдельные игроки, выживающие сами по себе, пришло время объединятся, сотрудничать и создавать вместе масштабные творческие и коммерческие проекты, использовать новые возможности, чтобы обеспечить киберпрорыв локальных компаний на международный рынок. Сообщество призвано объединить представителей fashion, готовых к открытому сотрудничеству за рамками конкуренции.

Юлия Сунцева, предприниматель, собственник и креативный директор бренда RasenA:

— Сейчас FashionTechPerm находится на этапе формулирования своей миссии. Мы определяем форматы сотрудничества и уже запускаем совместные проекты. Взаимодействие на площадке Morion Digital дает нам новые идеи и открывает горизонты мира диджитал для индустрии fashion.

Цель сообщества — трансформация индустрии моды путем объединения технологичных компаний и фэшн ритейлеров. FashionTechPerm ставит перед собой задачи по созданию диалоговой среды между всеми участниками производственных циклов, модернизации процесса обучения новых специалистов по различным направлениям модной индустрии, формированию нового ИТ-кластера и созданию почвы для развития инновационного поколения fashion-предпринимателей.

Александра Николаева, основатель лаборатории инноваций и открытий для женщин FEMUSEDIGILAB, участник сообщества FashionTechPerm:

— Уже этой осенью мы выпустим релизы своих хэдлайнеров: FEMUSE FASHION EDITOR (дизайн-ресурс для индивидуального он-лайн использования), FEMUSE FASHION KNOWLEDGE GUIDE (первая в России визуальная энциклопедия моды и стиля 2.0), FEMUSE SKINTONE (он-лайн сервис для подбора тонального крема).

Наталья Карпова, руководитель ImLab Лаборатории имиджа и индивидуальности, бизнес-консультант:

— FashionTechPerm – это возможности, которые появляются в пространстве драйва, технологий, компетенций специалистов fashion, легкой промышленности, новейших технологий и накопленного опыта региона. Я вижу большие возможности для края там, где встречаются способные мыслить творчески, создавая реальный продукт и те, кто создает искусственный интеллект – это начало перехода к новой Перми. Это история про Пермь 300+ и обновленную реальность.

Оскар Ягафаров, директор Morion Digital:

— Нам как технопарку важно создавать новые и новые сети партнерств и взаимодействий. Насыщение фэшн-индустрии digital технологиями - растущий тренд. Мы видим перспективность этого направления и готовность пермских дизайнеров, производителей текстиля и одежды к инновациям и коллаборации.