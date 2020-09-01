Бренд Rasena покажет коллекцию весна-лето 2021 27 сентября в четвертом сезоне Fashion Vibes, который проходит в рамках недели моды в Милане — Milano Virtual Fashion Week Woman. В новой коллекции бренд делает акцент на экологии и осознанном потреблении как материалов, так и культурных, национальных ценностей, совмещая их с digital-возможностями.
Бренд Rasena покажет новую коллекцию на неделе моды в Италии
Коллекция выполнена из экологических натуральных тканей Европы и России и прошедших переработку: хлопок, вискоза, крапива, шелк, переработанный полиэстер. Основные цвета: горчичный, зеленый, красный, синий, черный, молочный.
Дизайнер Юлия Сунцева вдохновляется природой планеты Земля и русской историей, пересекающейся с мировой. Футболки оверсайз из крапивы с декором макраме, как в сказке про двенадцать лебедей, наделают ее обладателя защитой и элегантно сочетаются с юбкой-плиссе. Хлопковые блузы, рубашки-куртки, рубашки-платья как элементы естественного обихода жизни идут в паре с джинсами с элементами дополнительной реальности. Платья и спортивные костюмы из хлопка с вышивкой-шитьем одновременно актуальны в современной городской и сельской жизни.
Календарь показов каждого дизайнера транслируется в прямом эфире через платформу Fashion Vibes, из-за чего оповещение о трансляции становится доступно во всем мире 365 дней в году. Кроме того, новая платформа Fashion Vibes предлагает множество услуг и возможностей, становясь всемирным каталогом для компаний и предоставляя шанс создания интернет-магазина, в дополнение к списку дизайнеров с их ссылками.
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