Бренд Rasena покажет новую коллекцию на неделе моды в Италии

Коллекция выполнена из экологических натуральных тканей Европы и России и прошедших переработку: хлопок, вискоза, крапива, шелк, переработанный полиэстер. Основные цвета: горчичный, зеленый, красный, синий, черный, молочный.

Дизайнер Юлия Сунцева вдохновляется природой планеты Земля и русской историей, пересекающейся с мировой. Футболки оверсайз из крапивы с декором макраме, как в сказке про двенадцать лебедей, наделают ее обладателя защитой и элегантно сочетаются с юбкой-плиссе. Хлопковые блузы, рубашки-куртки, рубашки-платья как элементы естественного обихода жизни идут в паре с джинсами с элементами дополнительной реальности. Платья и спортивные костюмы из хлопка с вышивкой-шитьем одновременно актуальны в современной городской и сельской жизни.