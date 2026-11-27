Фестиваль «Причал» в 2027 году пройдет 24-25 июля. В субботу главной локацией станет набережная. Пространство у воды превратится в творческую лабораторию с выступлением музыкантов, мастер-классами и экскурсиям. Второй день будет сосредоточен на индустриальной эстетике — местом действия станет судостроительном заводе ООО «Пермская судоверфь». Там планируют экскурсии, театральные постановки и концерты. Их дополнят новые форматы: экспресс-лаборатория для молодежи, лекции об индустриальном наследии, мастер-классы по промышленному дизайну и судостроительному ремеслу.

Проект фестиваля «Причал» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На него выделят 6,9 млн рублей. Общую стоимость проекта оценивают в 12,4 млн рублей.

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