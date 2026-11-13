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Новогодний RED MARKЕТ собираются провести на четырех площадках Завода Шпагина

Команда фестиваля RED FEST анонсировала новогодний RED MARKET-2026. Его собираются провести сразу на четырех площадках социокультурного пространства Завода Шпагина в декабре.

В фокусе RED MARKET 2026 года — семья и детство. Событие будет двухдневным: его планируют провести 19 и 20 декабря. Организаторы говорят, что в этом году RED MARKET выходит за рамки привычного форма: четыре площадки Завода Шпагина станут единым предновогодним маршрутом.

В литере А развернется основная площадка маркета, где представят больше 80 брендов, фермерские ряды, фуд-корт, сцену с пермскими артистами и творческие мастерские. Детский музейный центр станет местом детского маркета: он пройдет на RED MARKET впервые. Юные посетители смогут самостоятельно продавать там собственные поделки, участвовать в музейных активностях и мастерских. В Пермской галерее проведут открытый лекторий для родителей и творческие арт-практики, во дворе Завода Шпагина будет новогодняя иллюминация, музыка и уличный маркет еды.

Информационный обзор редакции. 0+

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