Роспись грядки из избы, специальная детская программа и разговоры о татарском доме: появилась программа «Расписной субботы»

«Расписная суббота» будет разделена на два трека. Первый адресован начинающим и состоявшимся художникам народных росписей. В рамках фестиваля традиционно пройдет конкурс: мастерам предстоит расписать один из предметов быта. В этом году грядку — конструктивный элемент крестьянской избы, полка-балка. Работы художников будет оценивать профессиональное жюри: народные мастера, художники, искусствоведы из Екатеринбурга, Архангельска, Нижнего Новгорода и Казани.

Второй трек фестиваля «Расписная суббота» затронет всех, кому интересны традиции, особенно роспись. В 2026 году появится детская программа: она включает интеллектуальную игру, творческую лабораторию с народным мастером Галиной Вязовой и показ сказки. Программа «Расписной субботы» включает лекции и мастер-классы для взрослых — в этом году их объединили в Ночь ремесла».

Второй трек фестиваля «Расписная суббота» для всех, кому интересны традиции, в частности, росписи России. Новшество этого года – детская программа фестиваля. Это игровая программа для младших школьников, представления в Комнате сказок, интеллектуальная игра и творческая лаборатория для молодёжи, где Народный мастер Пермского края Галина Вязова научит креативно использовать росписи в декоре различных предметов.