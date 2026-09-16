Роспись грядки из избы, специальная детская программа и разговоры о татарском доме: появилась программа «Расписной субботы»

Традиционный Всероссийский фестиваль народной росписи «Расписания суббота» пройдет 18 и 19 сентября на трех городских площадках, а также в селе Сива. В 2026 году события развернутся в Пермском доме народного творчества «Губерния», промыслотеке «Яснодело» и Пермской художественной галерее.
«Расписная суббота» будет разделена на два трека. Первый адресован начинающим и состоявшимся художникам народных росписей. В рамках фестиваля традиционно пройдет конкурс: мастерам предстоит расписать один из предметов быта. В этом году грядку — конструктивный элемент крестьянской избы, полка-балка. Работы художников будет оценивать профессиональное жюри: народные мастера, художники, искусствоведы из Екатеринбурга, Архангельска, Нижнего Новгорода и Казани.
Второй трек фестиваля «Расписная суббота» затронет всех, кому интересны традиции, особенно роспись. В 2026 году появится детская программа: она включает интеллектуальную игру, творческую лабораторию с народным мастером Галиной Вязовой и показ сказки. Программа «Расписной субботы» включает лекции и мастер-классы для взрослых — в этом году их объединили в Ночь ремесла».
Второй трек фестиваля «Расписная суббота» для всех, кому интересны традиции, в частности, росписи России. Новшество этого года – детская программа фестиваля. Это игровая программа для младших школьников, представления в Комнате сказок, интеллектуальная игра и творческая лаборатория для молодёжи, где Народный мастер Пермского края Галина Вязова научит креативно использовать росписи в декоре различных предметов.
Кроме мастер-классов в «Губернии» и промыслотеке можно пройдут «Расписные разговоры»: будут обсуждать традиционную для Пермского края обвинскую роспись, а также татарский дом, который сохраняет национальную идентичность.
Второй день фестиваля пройдет в ПДНТ «Губерния», где планируется детская программа и мастер-классы, а также в селе Сива. Там устроят ремесленный фестиваль и второй этап конкурса профессионального мастерства «Расписная суббота».
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