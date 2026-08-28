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«Музыкальный квартал» на улице Пермская посвятят началу учебного года

Проект «Музыкальный квартал» вернется на Пермскую улицу 29 августа. На этот раз праздник посвятят началу учебного года.

Эдуард Соснин/Telegram

На главной сцене выступят образцовые танцевальные коллективы, а также пройдут показательные выступления по дзюдо, самбо и зрелищный чирлидинг. Вечером в программе — диджей Дмитрий Попов с живым перкуссионным сетом, певец Артур Абаев, группы «Горячие камни» и «Головной убор». В течение дня на Пермской улице развернется школьный базар и будут проходить активности, посвященные образованию: от ярмарки кружков и секций до семейных мастер-классов.

По данным Минтранспорта, на время проведения фестиваля, с 19:00 28 августа до 23:00 29 августа, участок улицы Пермской от Газеты «Звезда» до Сибирской будет закрыт для проезда и парковки.

Информационный обзор редакции. 6+

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