«Музыкальный квартал» на улице Пермская посвятят началу учебного года

На главной сцене выступят образцовые танцевальные коллективы, а также пройдут показательные выступления по дзюдо, самбо и зрелищный чирлидинг. Вечером в программе — диджей Дмитрий Попов с живым перкуссионным сетом, певец Артур Абаев, группы «Горячие камни» и «Головной убор». В течение дня на Пермской улице развернется школьный базар и будут проходить активности, посвященные образованию: от ярмарки кружков и секций до семейных мастер-классов.

По данным Минтранспорта, на время проведения фестиваля, с 19:00 28 августа до 23:00 29 августа, участок улицы Пермской от Газеты «Звезда» до Сибирской будет закрыт для проезда и парковки.

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