Уральский манифест, премьера спектакля об Антоне Колобянине и зрелищный поэтический слэм: рассказываем об итогах фестиваля «Компрос»

Впервые площадкой фестиваля стал ПЕРММ: программа шла одновременно на уличной и главной сценах, в лектории, фойе и других пространствах музея современного искусства. Одним из ключевых событий «Компроса» стал круглый стол «Уральский поэтический треугольник». Участники обсудили, существует ли уральская поэзия как самостоятельная школа и какие художественные и мировоззренческие принципы объединяют авторов региона. В результате дискуссии Виталий Кальпиди, Андрей Санников, Роман Япишин, Андрей Мансветов, Евгений Гусев и Владимир Кочнев подписали новый Манифест Уральской поэтической школы. По словам организаторов, это направление будут развивать — результаты намерены представить на фестивале в 2027 голу.

Поэтический слэм стал одним из самых зрелищных событий фестиваля: участники соревновались в качестве текстов, сценической подаче и взаимодействию с аудиторией. Победителем стал Роман Городков, который представит Пермь на Всероссийском поэтическом слэме в Москве. Второе место заняла Ольга Абатурова, третье — Даниил Горбунов. В прозаическом слэме, который прошел на борту теплохода «Москва-42» второй год подряд разделили два автора — Алекс Герцен и Кирилл Левин.