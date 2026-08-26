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Уральский манифест, премьера спектакля об Антоне Колобянине и зрелищный поэтический слэм: рассказываем об итогах фестиваля «Компрос»

В Перми 22 и 23 августа прошел XIII литературный фестиваль «Компрос»: за два дня он объединил две тысячи участников и зрителей. Организаторы рассказали о его итогах.

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Впервые площадкой фестиваля стал ПЕРММ: программа шла одновременно на уличной и главной сценах, в лектории, фойе и других пространствах музея современного искусства. Одним из ключевых событий «Компроса» стал круглый стол «Уральский поэтический треугольник». Участники обсудили, существует ли уральская поэзия как самостоятельная школа и какие художественные и мировоззренческие принципы объединяют авторов региона. В результате дискуссии Виталий Кальпиди, Андрей Санников, Роман Япишин, Андрей Мансветов, Евгений Гусев и Владимир Кочнев подписали новый Манифест Уральской поэтической школы. По словам организаторов, это направление будут развивать — результаты намерены представить на фестивале в 2027 голу.

Поэтический слэм стал одним из самых зрелищных событий фестиваля: участники соревновались в качестве текстов, сценической подаче и взаимодействию с аудиторией. Победителем стал Роман Городков, который представит Пермь на Всероссийском поэтическом слэме в Москве. Второе место заняла Ольга Абатурова, третье — Даниил Горбунов. В прозаическом слэме, который прошел на борту теплохода «Москва-42» второй год подряд разделили два автора — Алекс Герцен и Кирилл Левин.

 

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На фестивале впервые представили спектакль «Переход в подпространство» — он посвящен памяти пермского поэта Антона Колобянина и основан на архивах документального проекта «Живая поэзия» (киностудия «Новый курс»). В программе были также показ десяти фильмов-финалистов Всероссийского конкурса кинопоэзии «Тени Кадриорга». Первое место занял Константин Бронников с фильмом «Полдня за собой исподтишка наблюдал». При создании работы он использовал технологии искусственного интеллекта. Второе место жюри присудило картине «Отражения, или о-я» — совместной работе Леси Мосеевой и Евгения Ощепкова. Третье место разделили «Сокровище» Елены Кузовлевой на стихотворение Михаила Червякова и «Ужин» Олеси Останиной.

Финальной частью XIII «Компроса» стали старейшие поэтические чтения «Биармия», прошедшие в акватории Камы на теплоходе «Москва-42». Впервые участников чтений отбирали вслепую: жюри оценивало только тексты, не зная имен и статусов авторов. В программу вошли произведения поэтов из трех городов «уральского поэтического треугольника». Среди участников — Виталина Тхоржевская из Екатеринбурга, Никита Гофман из Челябинска, Владимир Бекмеметьев и Андрей Мансветов из Перми.

Информационный обзор редакции. 16+

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