Показ мод, советы ветврачей и помощь бездомным животным: Пермь готовится к фестивалю, посвященному питомцам

Фестиваль уже прошел в Воронеже, Казани, Екатеринбурге. 1 августа его собираются устроить в Перми в Балатовском парке. В течение дня на площадке развернутся несколько зон, на которых можно отдохнуть, получить консультацию ветврачей, послушать лекции от экспертов, помочь бездомным кошкам и собакам и поиграть с детьми.

На фестивале «Голос питомца» пройдет показ мод: владельцы и их домашние любимцы продефилируют в узнаваемых парных образах, гламурных луках и фантазийных нарядах. Специальным музыкальным гостем события станет финалист шоу «Голос» Василий Пасечник.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали об 11 других фестивалях августа, которые нельзя пропускать!

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