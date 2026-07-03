В этом году на фестиваль «Крылья Пармы» прилетит пилотажная группа «Стрижи»

Выступление асов на истребителях МиГ-29 встанет гвоздем программы фестиваля «Крылья Пармы». Также в этот день планируются мастер-классы, выставка техники от Мотовилихи, показательные полеты и выступления парашютистов и концерт. Организаторы фестиваля намерены запустить бесплатные автобусы до ТЦ «Планета» до аэродрома Фролово и обратно.

Кстати, о других фестивалях июля в Перми и Пермском крае мы рассказывали в этой подборке.

Информационный обзор редакции. 0+