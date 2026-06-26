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На фестивале «Обряды-наряды» выступят группы AY YOLA и Settlers

Появилась музыкальная программа этнопроекта «Обряды-наряды». Этот фестиваль станет одним из ключевых событий программы Года единства народов России: он представит традиционную культуру, объединяющую народы Пермского края, наследие и современность.

Settlers
Settlers

Settlers

AY YOLA
AY YOLA

AY YOLA

Фестиваль будет проходить на эспланаде в течение двух дней. В субботу, 4 июля, на сцену выйдет группа Settlers. Их сингл «По камушку» попал во всевозможные плейлисты и чарты, а также разошелся по соцсетям: в одном только TikTok на песню сняли более 2 млн видео. 5 июля в Перми выступит башкирское трио AY YOLA. Их песня Homay набрала миллионы прослушиваний на цифровых платформах, попав в чарты стриминговых сервисов за пределами России.

В течение обоих дней фестиваля «Обряды-наряды» будут работать ремесленное пространство, лектории, интерактивные и театральная площадки, детская зона.

Организаторы рассказывают, что в названии фестиваля заложены два основных трека события: на «Обрядах» представят обрядовую культуру от марийского весеннего обхода домов до корейского праздника Хансик, а на «Наряды» покажут коллекции народного костюма и дизайнерские, вдохновленные народами Прикамья.

Информационный обзор редакции. 0+

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