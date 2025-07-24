Более 40 фуд-корнеров, быстрые киносвидания, «тима ищет свет»: рассказываем о программе фестиваля RED FEST

В фуд-зоне RED FEST 2025 соберутся 48 гастрономических проектов. Среди них новички, которые открылись в 2025 году: израильское бистро «Мигранты», кондитерская «Сан-Себастьянская», а также постоянные участники фестиваля — Sabotage, Smoky Dog, «Тяньгоу» и другие.

Гвоздь образовательной программы фестиваля RED FEST 2025 — лекция «Гастрономический Онегин» от независимого литературного куратора Даши Лисициной, которая отправит в путешествие в эпоху Пушкина, где классическая литература встретится с историей русской кухни. Пермская синематека представит уникальный формат Speed Friending — быстрые знакомства через призму кино. В зоне мастер-классов будут работать полноценные творческие лаборатории: от создания свечей, брелоков и окрашиванию футболки в технике тай-дай до обучения бачате, шахматам и вязанию крючком.

Традиционно будут работать картонный маркет для детей и дизайн-маркет, который соберет участников из Перми, Казани, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска, где представят нишевую парфюмерию, дизайнерские аксессуары и другие находки от независимых мастеров.

Кстати, в этой подборке мы рассказывали о самых интересных событиях, которые пройдут в Перми и крае с 25 по 27 июля.

Информационный обзор редакции. 12+