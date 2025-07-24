Более 40 фуд-корнеров, быстрые киносвидания, «тима ищет свет»: рассказываем о программе фестиваля RED FEST

Десятый, юбилейный фестиваль RED FEST планируют провести в этом году 26 и 27 июля. К маркету присоединятся более 70 участников, будут работать 47 кафе и ресторанов Перми, а обеих сценах выступят 29 музыкальных проектов.
Организаторы рассказали, что юбилейный лайнап RED FEST 2025 — особенный. Первый день фестиваля откроет группа «Смирный и друзья», выступавшие с самых первых лет на RED FEST. 26 июля на сцену выйдут hehehe (Владивосток), Лолита Косс (Москва), Хадн дадн (Москва), TERELYA (Санкт-Петербург), Сова (Екатеринбург), тима ищет свет (Москва). 27 июля на главной сцене планируется выступление SKOOKINY DETI (Екатеринбург), Рушана (Санкт-Петербург), клуб Любителей музыки (Минск), конец солнечных дней (Санкт-Петербург), хмыров (Санкт-Петербург), Свидание (Москва).
Электронная сцена соберет широкий спектр жанров: от фанка до хауса, от дабстепа до драм-н-бейса, от диско до экспериментальной электронной музыки. Хедлайнерами в 2025 году будут несколько артистов — Kovyazin D, LAVBLAST, Plemyannik. Также в списке музыкальные продюсеры NINETY, Keysi, MALINOVIY JOHN, AndreHuleo, Ukemi и локальные диджеи VOLAR & kree zeé, CHEKMA, BOLTIK, Vereshchagina, dj Fred, Vovkin, Klassen, Matthew R.
В фуд-зоне RED FEST 2025 соберутся 48 гастрономических проектов. Среди них новички, которые открылись в 2025 году: израильское бистро «Мигранты», кондитерская «Сан-Себастьянская», а также постоянные участники фестиваля — Sabotage, Smoky Dog, «Тяньгоу» и другие.
Гвоздь образовательной программы фестиваля RED FEST 2025 — лекция «Гастрономический Онегин» от независимого литературного куратора Даши Лисициной, которая отправит в путешествие в эпоху Пушкина, где классическая литература встретится с историей русской кухни. Пермская синематека представит уникальный формат Speed Friending — быстрые знакомства через призму кино. В зоне мастер-классов будут работать полноценные творческие лаборатории: от создания свечей, брелоков и окрашиванию футболки в технике тай-дай до обучения бачате, шахматам и вязанию крючком.
Традиционно будут работать картонный маркет для детей и дизайн-маркет, который соберет участников из Перми, Казани, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска, где представят нишевую парфюмерию, дизайнерские аксессуары и другие находки от независимых мастеров.
Кстати, в этой подборке мы рассказывали о самых интересных событиях, которые пройдут в Перми и крае с 25 по 27 июля.
Информационный обзор редакции. 12+
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