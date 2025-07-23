Опера на велосипедах, балет-паркур и группа «Сироткин»: рассказываем о программе фестиваля «Ведем себя культурно»

26 июля на главной сцене пройдут танцевальные батлы «Все стили в силе», в финале участники сразятся под коми-пермяцкую музыку. В амфитеатре у фонтана устроят FIGHBALL 3x3. Вечером выступит хедлайнер — группа «Сироткин».

27 июля планируются мастер-классы по уличной экстремальной культуре и турнир по догонялкам. В программе дня — балет-паркур: саунд-дизайнер Андрей Платонов и саунд-артист Антон Колбин превратят музыку Антонио Вивальди «Времена года» в новое современное звучание, а восемь перформеров переосмыслят балет через паркур. В этот же день на главной сцене группа SpLit и актриса Ксения Отинова устроят «Коми-пермяцкий рейв». Завершит второй день фестиваля «Ведем себя культурно» выступление группы NEMIGA.

В течение двух дней у фонтана пройдут перформативные практики, объединенные общей идеей «Красота». В программе у воды фортепианный концерт, танцевальный перформанс, саунд-спектакли и подкаст «В тишине». Каждый час будут устраивать оперу на велосипедах «Орфееееей». Организаторы называют ее путешествием по Перми с погружением в оперу, где город становится сценой, движение — партитурой, а голос Орфея звучит в самых неожиданных точках маршрута.

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