«Тихая дискотека», сцена на воде, история судостроения: появилась программа фестиваля «Причал»

26 июля на набережной Камы в Кировском районе будут работать две сцены: главная на променадной части ниже ДК им. Кирова и «Вода» на модульном причале. Выступят молодые пермские группы, а также ансамбли «Воскресение» и «Иваны». В этот же день на территории судостроительного завода пройдет концерт «Вивальди на заводе» в исполнении камерного оркестра «Орфей» под управлением Петра Юркова.

Организаторы «Причала», МАУК «ПермьКонцерт», рассказали, что 27 июля фестивальный городок переедет на судостроительный завод «Пермская судоверфь». Там будут работать две сцены — «ЦЕХ» и «Вода», а также лекторий, арт-пространство, посвященное истории судостроения. В течение дня выступят группы «Смирный и друзья», «Паприка», «Макконахи», проект «Три балалайки» Андрея Кирякова. В пространстве «Плавмастерская» на судостроительном заводе пройдет показ документальных фильмов, посвященных судостроению и пароходству от Пермской синематеки. В лектории пройдут встречи с актером Ильей Ильиных и писателем, продюсером Алексея Иванова Юлией Зайцевой, а также в программе лекция, посвященная птицам Закамска.

В течение двух дней в центре «Исток» развернется экспозиция, посвящена страницам из истории судоходства и судостроения в Закамске, на «Даче Синакевича» покажут выставку «Дачные истории», посвященную загородной жизни пермяков с уникальными предметами быта городской интеллигенции. 26 и 27 июля Аника Рик (кстати, номинант премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025 ) устроит аудиопрогулку «Речные истории: правый берег», а в парке «Счастье есть» будет «тихая дискотека» с DJ Луценко. В детских зонах маленьких гостей ждут спектакли, мастер-классы, игры и анимация. На фестивальных площадках (26 июля у ДК им. Кирова, 27 июля — у судостроительного завода) развернутся ярмарка и фуд-зона.

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