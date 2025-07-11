Фестиваль джазовой музыки в Перми пройдет в следующую субботу

Во время концерта под открытым небом музыканты исполнят джаз, афро-джаз, соул и карибские ритмы. В программе примут участие ансамбль «Уральский диксиленд» из Челябинска, московский квартет Анны Бутурлиной, совместный проект конголезского музыканта Арсена Мукенди и квартета Кирилла Кирпичева из Екатеринбурга и ямайско-российский проект Angelique & Afro Dite. Концерт пройдет дворике пермского института культуры.

Вечером в частной филармонии «Триумф» соединятся классические и современные направления джаза. На концерте выступит особый гость из Франции – вокалист Mr.Melvin. На сцену также выйдут пермский джазовый оркестр под управлением Евгения Манцирина, пианист Алексей Черемизов и трио Кондакова–Гайворонского–Волкова из северной столицы.

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