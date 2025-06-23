VR-симулятор сборки авиадвигателей и мастер-класс по аэрогами: появилась программа «МолотФест»

На площадке Музея-диорамы в Перми 29 июня собираются провести фестиваль «МолотФест» (6+). Он посвящен развитию инженерной мысли и приурочен ко Дню изобретателя и рационализатора, который отмечают в последнюю субботу июня.
Фестиваль включает три смысловых блока: инженерия мысли, инженерия духа и инженерия тела. В этом году программа «МолотФеста» будет посвящена авиации.
«Инженерия мысли» включает выставки, VR-симулятор сборки авиационных двигателей, экскурсии по Музею-диорама (отмечает 55-летие в этом году), лекционная программа, посвященная пермской школе авиационного агрегатостроения и теме авиации в советском кинематографе. Блок «Инженерия тела» подразумевает проведение настольных и ландшафтных игр технической направленности, исторический интерактивный театрализованный полет «Авиация. Пермь — Молотов — Пермь» от Музея советского быта и моделей клуба «Винтаж». Также в программе этого блока выступления пермских рок-групп: «Нивелир», «Снежные волки», «Бес сомнений», «ViNo», «Паприка», «Пятый корпус» и «Джамахирия». В «Инженерии духа» посетителей ждут «Мозгобойня» и мастер-классы по воздушным змеям, динамичным игрушкам и аэрогами.
Информационный обзор редакции.
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