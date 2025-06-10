На фестиваль «Причал» приедут актер Илья Ильиных и писатель Юлия Зайцева

Появились подробности о многожанровом фестивале «Причал» (0+), который пройдет в Перми в конце июля. Событие охватит несколько площадок: набережную Камы в Кировском районе, дачу Синакевича, лес и улицы Закамска, а судостроительный завод «Пермская судоверфь».
В 2025 году познавательную программу ждут изменения. Специально на фестиваль «Причал» приедут два известных пермяка: продюсер писателя Алексея Иванова, автор книг «Корпорацию не нагнешь» и «В сердце Пармы» Юлия Зайцева и актер театра и кино, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Географ глобус пропил», известный также по ролям в «Тайнах госпожи Кирсановой» и «Годунове» Илья Ильиных. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что Юлия Зайцева и Илья Ильиных проведут творческие встречи с пермяками, расскажут о своих проектах и ответят на вопросы зрителей.
Известны имена артистов, которые заявлены в музыкальной программе фестиваля «Причал» в 2025 году. На сцену выйдут пермские группы «Смирный и друзья», ROCKY II, камерный оркестр «Орфей», ансамбль «Воскресение», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», ансамбль «Ба-Ба-Ту» и другие популярные пермские артисты. Также планируется выступление молодых музыкантов, которых организаторы пока выбирают.
В стенах плавмастерской «Пермской судоверфи» в рамках «Причала» откроется арт-пространство, посвященное истории судостроения в Прикамье. Там же пройдут показы документальных и художественных фильмов, а в главном цеху завода — концерт классической музыки.
Информационный обзор редакции.
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