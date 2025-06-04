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Музыкальный фестиваль, продолжающий традиции KAMWA и «Белых ночей», может появиться в Пермском крае

В селе Троица Пермского края собираются провести этно-музыкальный фестиваль «Раздолье фест». Организаторы планируют, что он продолжит традиции «Белых ночей», KAMWA, «Дягилевских сезонов» и «Города встреч». Проект нового фестиваля выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив.

Татьяна Тоболова/KAMWA

В 2025 году «Раздолье фест» намерены посвятить этническому наследию Коми-Пермяцкого округа и его традициями. Одним из центральных событий фестиваля станет музыкальный конкурс для молодых исполнителей УрФО и ПФО: победителей собираются выбирать в трех категориях — рок-каверы на русском языке, авторские песни, народная музыка и этнические мотивы.

Пространство фестиваля планируют разделить на пять тематических площадок: рок-сцена, фолк-сцена, ярмарка мастеров, спортивная зона, творческая площадка. В рамках «Раздолье фест» намерены провести выставку работ художника-авангардиста коми-пермяцкого происхождения Петра Субботина-Пермяка, лекции и мастер-классы по коми-пермяцкому языку и письменности, театральные постановки на основе фольклорных сюжетов.

Недавно мы рассказывали о том, какие интересные фестивали будут проходить в Пермском крае в июне.

Информационный обзор редакции. 12+

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