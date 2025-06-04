Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

Известна программа фестиваля «Блогеры России»: что будет, кроме выступления Ольги Бузовой

Появились подробности о фестивале «Блогеры России», который пройдет 12 июня. Пермь в этом году впервые присоединится к нему в рамках линейки событий, посвященных званию Молодежной столицы 2025 года.

«Блогеры России»/ВКонтакте

Местом действия фестиваля станет эспланада перед Театром-Театром. Он будет проходить в течение десяти часов, с 12:00. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на фестивале планируется концертная программа, тематические мастер-классы и автограф-сессии российских блогеров, будет работать лекторий, пройдут флешмобы и конкурсы. В Пермь приедут Ольга Бузова, дуэт RASA, Дан Подлецкий, Gazan, участники тит-ток дома Hype House Аслан Шукаша, Соня Sleepy, Катя Голышева.

В финале события честь празднования Дня России устроят флешмоб «Воздушная красота». Участники и гости фестиваля создадут флаг Российской Федерации из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек. Затем триколор поднимется в небо.

О том, какие еще интересные фестивали пройдут в Перми и за ее пределам в июне, мы рассказывали в этой подборке.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: