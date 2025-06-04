Известна программа фестиваля «Блогеры России»: что будет, кроме выступления Ольги Бузовой

Местом действия фестиваля станет эспланада перед Театром-Театром. Он будет проходить в течение десяти часов, с 12:00. В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на фестивале планируется концертная программа, тематические мастер-классы и автограф-сессии российских блогеров, будет работать лекторий, пройдут флешмобы и конкурсы. В Пермь приедут Ольга Бузова, дуэт RASA, Дан Подлецкий, Gazan, участники тит-ток дома Hype House Аслан Шукаша, Соня Sleepy, Катя Голышева.

В финале события честь празднования Дня России устроят флешмоб «Воздушная красота». Участники и гости фестиваля создадут флаг Российской Федерации из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек. Затем триколор поднимется в небо.

О том, какие еще интересные фестивали пройдут в Перми и за ее пределам в июне, мы рассказывали в этой подборке.

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