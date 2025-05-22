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Станок Гутенберга и «Барочные сказки»: известно, как будут отмечать Дни славянской культуры и письменности

В пермском доме народного творчества «Губерния» 23 и 24 мая планируют провести Дни славянской культуры и письменности. Темой этого года станет эпоха барокко и обращение к книжной графике.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В малом зале «Губернии» проведут литературно-музыкальный перфоманс «Барочные сказки» (18+). Чтецы расскажут сказки, которые были собраны в этнографических экспедициях по Пермскому краю под исполнение барочной музыки. Прозвучат инструменты аутентичные эпохе: псалтирь, виола де гамба, гусли.

Также в программе лекции украшениях эпохи барокко и о книжной графике. Их проведут историк и эксперт ювелирных изделий Марина Аникина и ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи, хранитель коллекции печатной графики Елена Когут.

Также в рамках Дней славянской культуры и письменности представят книгу Пермского книжного издательства и иллюстрации талантливых пермских художников-графико. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что традиционно в «Губернии» будет работать станок Гутенберга, который позволит почувствовать себя первопечатником.

Информационный обзор редакции. 12+

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