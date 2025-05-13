Консультации от кинологов, собаки из приюта и ветпункт: рядом с Балатовским парком проведут «Добрую акцию»

На «Доброй ярмарке» будут представлены собаки из муниципального приюта, которые ищут новый дом. В рамках благотворительной акции пройдут обучающие прогулки с собаками, презентации приютов, викторины для детей и взрослых, мастер-класс по ответственному обращению с животными от кинолога с многолетним опытом.

Также на площадке будет работать передвижной ветеринарный пункт, где можно бесплатно вакцинировать питомцев и получить советы по уходу,питанию и профилактике заболеваний. Гостям «Доброй ярмарки» дадут консультации о правилах выгула, волонтерстве и ответственному содержанию животных. Своими историями поделятся те, кто взял из приюта собаку.

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