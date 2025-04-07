Фестиваль «Город встреч» будет разбит на три тематические линейки

Как сообщает «Новый компаньон», события молодежной линейки будет проходить в рамках звания Перми — Молодежной столицы России, национальная — посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа, патриотическая — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как и в прошлые годы, «Город встреч» объединит мини-фестивали, посвященные разным видам искусств. Также, как и в 2023 и 2024 годы, руководителем фестиваля останется Наталья Галкина.