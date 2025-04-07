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Фестиваль «Город встреч» будет разбит на три тематические линейки

У фестиваля «Город встреч» (0+) в этом году планируется три тематические линейки, посвященные разным памятным датам.

Дмитрий Махонин/Telegram

Как сообщает «Новый компаньон», события молодежной линейки будет проходить в рамках звания Перми — Молодежной столицы России, национальная — посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа, патриотическая — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как и в прошлые годы, «Город встреч» объединит мини-фестивали, посвященные разным видам искусств. Также, как и в 2023 и 2024 годы, руководителем фестиваля останется Наталья Галкина. 

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