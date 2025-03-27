Выставка «Отроки и зумеры», экологические экскурсии и фестивали: в «Хохловке» рассказали о планах на 2025 год

В этом году первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом будет праздновать юбилей. Первых посетителей пространство приняло в 1980 году. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, в честь этого в «Хохловке» готовятся экскурсии, выставки и мероприятия экологической, этнокультурной и исторической направленности, рассказывающие об истории музея, его природном и архитектурном наследии.

Первые события планируют провести в апреле. Это будет экскурсия в рамках проекта «Экосезоны» (0+): ее посвятят Международному дню птиц. В течение весенне-летнего сезона посетители «Хохловки» будут знакомиться с животным и растительным миром, узнают о разных типах облаков, которые можно увидеть над музеем, и о рыбах, обитающих в музейном заливе.