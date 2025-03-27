Выставка «Отроки и зумеры», экологические экскурсии и фестивали: в «Хохловке» рассказали о планах на 2025 год

В «Хохловке» в 2025 году планируют изменить формат летних фестивалей, открывать выставку, посвященную истории создания архитектурно-этнографическом музея, а также принять конгресс антропологов и этнологов России.
В этом году первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом будет праздновать юбилей. Первых посетителей пространство приняло в 1980 году. Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, в честь этого в «Хохловке» готовятся экскурсии, выставки и мероприятия экологической, этнокультурной и исторической направленности, рассказывающие об истории музея, его природном и архитектурном наследии.
Первые события планируют провести в апреле. Это будет экскурсия в рамках проекта «Экосезоны» (0+): ее посвятят Международному дню птиц. В течение весенне-летнего сезона посетители «Хохловки» будут знакомиться с животным и растительным миром, узнают о разных типах облаков, которые можно увидеть над музеем, и о рыбах, обитающих в музейном заливе.
В мае в Никольском соляном амбаре планируют открыть выставку «Узорочье» (6+), продолжающую проект «По сусекам». На ней впервые покажут декоративные элементы домов и деревянные наличники. В июне начнет работать выставка, посвященная истории создания «Хохловки» (6+). В музее говорят, что она была трудной, от идеи до ее воплощения прошло 14 лет. В июле в «Хохловке» откроется выставка музея-заповедника «Кижи» «Отроки и зумеры» (6+).
В 2025 году изменится формат летних фестивалей в архитектурно-этнографическом музее. Например, «Пикник в Хохловке» (0+) будет проходить только один день – в субботу. В середине июля запланирован фестиваль народной красоты «Цветьё», а в начале августа — «На Хохловских холмах».
Информационный обзор редакции.
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