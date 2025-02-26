Центральным местом празднования Масленицы станет набережная

Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики, праздничное действо развернется с полудня в амфитеатре городской набережной. В программу включены перформанс со скоморохами и ряжеными, потешные игры и командные эстафеты.

Традиционно праздновать Масленицу будут во всех районах города, например, в парках им. Чехова и «Счастье есть», саду Миндовского.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+