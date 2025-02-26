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Центральным местом празднования Масленицы станет набережная

В 2025 году центральным местом празднования Масленицы станет набережная Камы. 2 марта здесь откроются интерактивные площадки и фотозоны, а также пройдет театрализованная программа.

Пермская дирекция/ВКонтакте

Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики, праздничное действо развернется с полудня в амфитеатре городской набережной. В программу включены перформанс со скоморохами и ряжеными, потешные игры и командные эстафеты.

Традиционно праздновать Масленицу будут во всех районах города, например, в парках им. Чехова и «Счастье есть», саду Миндовского.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+

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