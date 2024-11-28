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«Зима! Однако»: в городских парках в декабре будет проходить первый зимний фестиваль

В Перми пройдет первый зимний фестиваль «Зима! Однако». Он стартует 1 декабря и откроет зимнюю программу мероприятий в муниципальных парках.

ПермьПарк/ВКонтакте

Локациями фестиваля «Зима! Однако» станут три городских пространства: Сад им. Миндовского, «Счастье есть» и парк им. Чехова. В этих локациях каждую субботу (и только в день открытия в воскресенье) будут проходить интерактивные игровые и спортивные программы для детей и взрослых.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, на фестивале планируют устроить торжественную церемонию зажжения ели, открытие ледовых скульптур и объектов, а также вечернюю предновогоднюю программу.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+

Теги:
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