«Зима! Однако»: в городских парках в декабре будет проходить первый зимний фестиваль

В Перми пройдет первый зимний фестиваль «Зима! Однако». Он стартует 1 декабря и откроет зимнюю программу мероприятий в муниципальных парках.
Локациями фестиваля «Зима! Однако» станут три городских пространства: Сад им. Миндовского, «Счастье есть» и парк им. Чехова. В этих локациях каждую субботу (и только в день открытия в воскресенье) будут проходить интерактивные игровые и спортивные программы для детей и взрослых.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, на фестивале планируют устроить торжественную церемонию зажжения ели, открытие ледовых скульптур и объектов, а также вечернюю предновогоднюю программу.
Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+
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