«Зима! Однако»: в городских парках в декабре будет проходить первый зимний фестиваль

Локациями фестиваля «Зима! Однако» станут три городских пространства: Сад им. Миндовского, «Счастье есть» и парк им. Чехова. В этих локациях каждую субботу (и только в день открытия в воскресенье) будут проходить интерактивные игровые и спортивные программы для детей и взрослых.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, на фестивале планируют устроить торжественную церемонию зажжения ели, открытие ледовых скульптур и объектов, а также вечернюю предновогоднюю программу.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 6+