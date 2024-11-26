18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

Мода, мастер-классы, гала-концерт: в Перми пройдет фестиваль «Про этно»

В Доме молодежи 1 декабря пройдет Международный молодежный фестиваль «Про этно» (16+). Как рассказали в Центре по реализации проектов в сфере культуры, в программе: выступления танцевальных и музыкальных народных коллективов со всего Прикамья и других регионов, мастер-классы и лекции для детей и взрослых, чтение сказок, театральные представления, выставки и даже этно-дискотека.

Международный молодежный фестиваль ПРО ЭТНО/ВКонтакте

Откроют фестиваль музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка». В рамках «Про этно» пройдет показ коллекций пермских дизайнеров Любови Семакиной, бренда RASENA Юлии Сунцевой, театров моды «Тандем» и «Дива», а также этно-сет мультиинструменталиста Полина Филатова и сказочный неофолк проекта «Бала́кирь». 

На гала-концерте выступят артисты разных национальностей — русские, коми-пермяки, башкиры, татары, удмурты, марийцы, белорусы, индийцы, азербайджанцы и многие другие. На этно-дискотеке в танцевальном противостоянии выступят представители традиционных народных танцев.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: