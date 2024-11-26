Мода, мастер-классы, гала-концерт: в Перми пройдет фестиваль «Про этно»

Откроют фестиваль музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка». В рамках «Про этно» пройдет показ коллекций пермских дизайнеров Любови Семакиной, бренда RASENA Юлии Сунцевой, театров моды «Тандем» и «Дива», а также этно-сет мультиинструменталиста Полина Филатова и сказочный неофолк проекта «Бала́кирь».

На гала-концерте выступят артисты разных национальностей — русские, коми-пермяки, башкиры, татары, удмурты, марийцы, белорусы, индийцы, азербайджанцы и многие другие. На этно-дискотеке в танцевальном противостоянии выступят представители традиционных народных танцев.

Информационный обзор редакции.