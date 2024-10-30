Китайская каллиграфия, немецкие танцы, индийская хна: в Перми пройдет ЭТНОPERM.FEST

В честь Дня народного единства, 4 ноября, в Доме молодежи на Петропавловской пройдет международный фестиваль культур ЭТНОPERM.FEST (0+).

Представители 25 представителей разных этносов, которые проживают на территории Пермского края, будут рассказывать о себе и своем народе. На фестивале можно будет учиться рисовать индийской хной и делать русские народные куклы, писать арабской вязью и узнать основы китайской каллиграфии, играть в традиционную киргизскую игру «Чуко», танцевать немецкие, индийские коми-пермяцкие танцы.

Завершит фестиваль ЭТНОPERM.FEST концерт с танцами и песнями разных народов.

Информационный обзор редакции.