Зеленый своп, выставка кошек и собак, мастер-классы: рассказываем о программе «ЭкоКотоФеста»

На Часовом заводе 22 сентября пройдет «ЭкоКотофест» (0+). Событие направлено на помощь бездомным животным и природе.

На «ЭкоКотофесте» будет работать выставка кошек и собак из приютов «Матроскин» и «Доброе сердце». Там можно не только потискать животных, но и взять их к себе в семью. Но организаторы предупреждают: только при наличии паспорта и переноски и, главное, принятия ответственности за свое решение.

Также на фестивале пройдут экологические и творческие мастер-классы, консультации от ветеринаров и лекции о том, как начать вести экологичный образ жизни. На «ЭкоКотофесте» можно будет обменяться растениям, там же пройдет эко-секонд ярмарка одежды и книг. В программе заявлены: живая музыка, зеленый фудкорт со съедобными кофейными стаканчиками и полезной едой, конкурс овощного пирога.

О том, как еще интересно и разнообразно провести выходные в Перми, мы рассказываем в афише: она выходит два раза в неделю!

Информационный обзор редакции.