В Хохловке в июле пройдет творческий этнографический фестиваль

В Хохловке 13 и 14 июля пройдет творческий фестиваль «Этно-пленэр». На нем соберутся художники, фотографы, мастера народных промыслов, фольклорные коллективы.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, в программе «Этно-пленэра»: мастер-классы от народных ремесленников, в том числе по урало-сибирской росписи, плетению кружева на коклюшках, старинному пению по крюкам, изготовлению текстильных кукол, оберегов из бересты и сувениров из лозы. На фестивале прозвучат старинные песни, будут водить хороводы и играть в народные игры. Коми-пермяцкий этнокультурный центр покажет спектакли с деревянными куклами: «Трон мироздания», «Девочка, которая наступила на хлеб», «Пера и зарань». В постановках будут элементы изучения коми-пермяцкого языка.

Также будет работать популярная площадка — «Метаморфозы», здесь можно примерить традиционные костюмы, созданные по местным этнографическим образцам. В интерьерах изб Хохловки есть много предметов крестьянского быта. С некоторыми из них можно будет взаимодействовать: пробовать стирать одежду золой, молоть муку на ручных жерновах, носить ведра с водой на коромысле.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 0+