Известно, когда пройдут «Крылья Пармы» в этом году

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» все-таки пройдет в 2024 году. Сейчас организаторы события рассматривают две площадки, на которых оно может пройти. Одна из них — аэродром «Фролово».

Известно, что «Крылья Пармы» пройдут 13 июля. По данным «Коммерсанта», минобороны согласовало выступление в Перми пилотажной группы «Русские витязи». В нее войдут шесть истребителей Су-35, они должны стать хедлайнерами мероприятия. Также есть вероятность, что на «Крыльях Пармы» в 2024 году выступят «Стрижи» на МиГ-29.

В официальной группе в соцсетях, пока нет информации о проведении «Крыльев Пармы». В 2023-м году фестиваль проходил на аэродроме «Фролово». Выступала пилотажная группа «Русь», а на мероприятии собрались более 17 тыс. человек.

Информационный обзор редакции.