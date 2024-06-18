В конце июня пройдет фестиваль, посвященный инженерному творчеству

На площадке музея-диорамы в Перми 30 июня пройдет фестиваль «МолотФест» (6+). Он посвящен развитию инженерной мысли, на нем представят уникальные коллекции музеев технической направленности.

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края, фестиваль будет состоять из трех смысловых блоков: инженерия мысли, инженерия духа и инженерия тела. Каждый из них будет включать определенные активности и события.

«Инженерия мысли» представит стендовую выставку, которая покажет историю развития молота. Ее дополнят предметы Камской археологической экспедиции, коллекция Музея технической миниатюры, кузнечные ряды и выставка Олега Филимонова «Пермская железная скульптура». Она, кстати, выполнена из кованых железных элементов старинных пермских особняков.

«Инженерия духа» посвящена истории развития воздухоплавания: от воздушного змея до ракетостроения. Здесь можно будет посмотреть на коллекцию самолетов и поучаствовать в конкурсе на дальность бумажных, самостоятельно сделать модель ракеты и посмотреть на показательные выступления от участников авиамодельного кружка.

Настольные и подвижные игры технической направленности, а также концерты пермских рок-групп будут представлены в блоке «Инженерия тела». На «МолотФесте» сыграют «Паприка», «Море Лаптевых», «Нивелир», «Снежные волки», «ViNo», «Текстура», «Фактор-С», «Город Zero» и «Джамахирия».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.