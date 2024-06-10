Парад трамваев, диджей-сеты, хор с песнями Крылатова: рассказываем о том, как будут праздновать День города в центре Перми

Стала известна программа празднования Дня города Перми и Дня России в 2024 году. Главными площадками станут набережная Камы и эспланада. Около 60 мероприятий пройдут во всех районах города. Основными в администрации Перми назвали: открытие набережной реки Камы в Кировском районе, парад трамваев, концертная программа «Энергия жизни» и праздничный салют.

11:00 – торжественная церемония открытия плит на Аллее доблести и славы. Они посвящены первооткрывателю нефти на Западном Урале Павлу Преображенскому, директору Мотовилихинских заводов Виктору Лебедеву, писателю-фронтовику Виктору Астафьеву, известному композитору Евгению Крылатову, легендарному баскетболисту Сергею Белову и Пермскому музыкальному колледжу, отметившему 100-летие

11:30 – начало концерта «Мы одна семья!». На главной сцене на эспланаде перед зданием заксобрания выступят творческие коллективы Перми и Екатеринбурга

12:00 – открытие парада трамваев, который посвящен 95-летию со дня запуска этого вида транспорта в городе. По Петропавловской пройдет колонна из 10 служебных и пассажирских вагонов разных лет

12:00 – интерактивные программы для посетителей всех возрастов на променадной части набережной

13:00 – 19:00 – выступление детских творческих коллективов в центральном квартале эспланады, на «Фестивальной» сцене

13:00 – на главной сцене выступит большой хоровой собор. Почти 500 вокалистов исполнят известные песни композитора Евгения Крылатова

14:00 – открытие новой набережной в Кировском районе, с 13:00 до 17:00 ее будет сопровождать праздничный концерт и работа детских интерактивных площадок

15:00 – выступление у Речного вокзала вокального проекта ROSSO, они исполнят любимые многими произведения советской и российской эстрады: «Мечта сбывается», «Вперёд, Россия», «Мир не прост», «На сиреневой луне» и другие

17:00 – 21:00 выступление пермских диджеев на «Фестивальной» сцене, где они представят свои лучшие сеты

21:00 – выступление на главной сцене перед зданием заксобрания заслуженного артиста России, певца, гитариста, композитора и поэта Игоря Саруханова

23:30 – семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа. Лучше всего его наблюдать с набережной, с левого берега Камы

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+