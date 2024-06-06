Известно, как будет проходить первый парад трамваев в городе

В Перми впервые пройдет парад трамваев. Он посвящен 95-летию с открытия движения в городе. Подробнее о событии рассказали в пресс-службе городской администрации.

Праздничная колонна выйдет в 11:20 из депо «Красный октябрь». В ее составе шесть пассажирских и четыре служебных трамвая. Во главе будет «старожил» – музейный вагон модели КТМ-5, который появился в городе в начале 70-х и закончил работать на маршруте в марте 2024 года. Также в колонне пойдут КТМ-19 и КТМ-23 Усть-Катавского вагоностроительного завода и АКСМ-60102 белорусского производства. Эти модели появились в городе в 2008-2012 годах. Замкнут вереницу современные «Львенок» и «Лев» – самый длинный трамвай в России.

В составе колонны будут и специальные вагоны, которые, как правило, работают ночью. На них выполняют работы по обслуживанию трамвайных путей и контактной сети, очистке снега и перевозке грузов.

Колонна проследует по улицам Трамвайная, Дзержинского, Окулова, Петропавловская, Куйбышева, Ленина. Далее совершит разворот на трамвайном кольце в Разгуляе и пройдет по тому же маршруту обратно в депо. Во время парада трамваев у главной сцены на эспланаде будут рассказывать интересные факты об истории и каждой из моделей вагонов.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми. 0+