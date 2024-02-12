Вечер камерной музыки, спектакль «Номер 13», концерт Антохи МС: чем заняться в Перми с 12 по 15 февраля

Спектакль «Маскарад» (18+)
19:00
Версия режиссера Филиппа Григорьяна спектакля «Маскарад» переносит зрителей в мир Лермонтова, где XIX и XXI век существуют на равных. Спектакль не только по пьесе Лермонтова, но и про Лермонтова – про его воображение и фантазии, которые превращают людей в чудовища.
Театр-Театр
Концерт ко дню рождения Валерия Ободзинского (6+)
19:00
На сцене ДК Калинина концерт ко дню рождения Валерия Ободзинского. В программе известные хиты и шлягеры в исполнении артистов: Игоря Костарева, Владимира Чадова и Юрия Собянина.
ДК Калинина
Спектакль «Уроки танго и любви» (16+)
19:00
В «Доме актера» комедия «Уроки танго и любви», которая рассказывает о контрасте двух судеб — умудренной опытом зрелостью и только делающей первые шаги молодостью. Главная героиня, стареющая танцовщица Мадлен, когда-то покорила весь Париж. Но времена переменчивы, и теперь она ведет размеренную жизнь в предместье Парижа, утешаясь лишь воспоминаниями. Однако один телефонный звонок может кардинально изменить ее судьбу
Театр «Дом актера»
Спектакль «Баядерка» (12+)
19:00
На сцене Пермского театра оперы и балета пройдет балет «Баядерка», который увлечет в мир Древнего Востока. В основе сюжета лежит история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, которая оборачивается трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти. Одну из ролей сыграет Габриэл Лопес.
Пермский театр оперы и балета
Спектакль «Номер 13» (16+)
19:00
В ДК им. Солдатова покажут спектакль «Номер 13». Действие разворачивается в отеле, где помощник премьер-министра Великобритании Ричард, снимает номер, чтобы провести вечер наедине с секретаршей своего политического оппонента. Однако их планы нарушаются, когда они обнаруживают в окне своего номера труп. Теперь им придется избежать скандала и избавиться от трупа, пока они не попали в еще большие неприятности. В главных ролях: Андрей Гайдулян и Мирослава Карпович.
ДК им. Солдатова
Фильм «Ленечка» (12+)
19:00
В частной филармонии «Триумф» премьера фильма «Ленечка», который рассказывает о самом исполняемом российском композиторе современности Леониде Десятникове. Перед кинопоказом гости смогут насладиться выступлением известного пианиста Алексея Гориболя, который исполнит музыку Леонида Десятникова, одного из главных исполнителей и популяризаторов его творчества. Программа включает в себя десять прелюдий из цикла «24 прелюдии для фортепиано "Буковинские песни"» и три фрагмента киномузыки. После просмотра фильма будет организовано обсуждение с режиссером Ренатой Джало и Алексеем Гориболем.
Частная филармония «Триумф»
Вечер камерной музыки «Письма любви» (6+)
19:00
В Пермском театре оперы и балета состоится вечер камерной музыки под названием «Письма любви». Программа этого вечера объединяет два великих шедевра вокальной лирики эпохи романтизма: циклы «Любовь поэта» Роберта Шумана и «Лебединая песнь» Франца Шуберта. Произведения звучат в исполнении солистов Пермской оперы, в том числе Бориса Рудака и Константина Сучкова, под аккомпанемент уникального пианиста Андрея Коробейникова.
Пермский театр оперы и балета
Концерт «Великие пианисты: Рахманинов, Лист» (6+)
19:00
В Пермской филармонии пройдет сольный концерт, в рамках которого пианист и триумфатор XV международного конкурса им. Чайковского Дмитрий Маслеев, представит произведения великих композиторов и пианистов: Сергея Рахманинова и Ференца Листа. В программе концерта: «Испанская Рапсодия» Листа, «Вариации на тему Корелли» Рахманинова, а также избранные пьесы, этюды и Прелюдия соль минор Рахманинова.
Пермская филармония
Вечер камерной музыки (6+)
19:00
В Пермском театре оперы и балета пройдет вечер камерной музыки. В программе звучат романтические произведения Роберта Шумана и Франца Шуберта под сопровождение от Андрея Коробейникова (фортепиано).
Пермский театр оперы и балета
Спектакль «Пизанская башня» (16+)
19:00
В «Доме актера» спектакль «Пизанская башня». Режиссер Андрей Дюженков раскрывает перед зрителем историю двух людей, которые потерялись в повседневности. Их любовь давно угасла, а брак держится на привычках и нежелании начинать все заново, с другими людьми. И брак рушится, медленно кренится, как Пизанская башня — до тех пор, пока горячая исповедь двоих, некогда любящих сердец, не дает ответы на болезненные вопросы.
Театр «Дом актера»
Music Cafe «Романтическое фортепиано» (12+)
19:30
В пространстве «Дом» пройдет вечер Music Cafe «Романтическое фортепиано». Музыкант Геннадий Лукиных исполнит романтические композиции на фортепиано.
Пространство «Дом»
Late Night Concert с Вячеславом Ронжином (12+)
22:00
В этот вечер состоится Late Night Concert с Вячеславом Ронжином. Гости смогут услышать его интерпретации произведений таких известных композиторов, как Фридерик Шопен, Людовико Эйнауди, Фабрицио Патерлини, Франц Шмидт и Филип Гласс.
Пространство «Дом»
Фильм «Лед 3» (16+)
В третьей части мелодрамы про чувства и коньки речь идет о поколении детей. Отец-одиночка Горин (Александр Петров) не хочет, чтобы его дочь Надя (Анна Савранская) профессионально занималась фигурным катанием и повторила тем самым судьбу рано умершей мамы (Аглая Тарасова). Но девочка мечтает завоевать «Кубок Льда», поэтому тренируется втайне от папы. На одном из занятий она встречает хоккеиста Сережу (Степан Белозеров). На это раз картину поставил Юрий Хмельницкий, дебютант в полнометражном кино.
с 14 февраля, кинотеатры города
Фильм «Рецепт любви» (18+)
Один из лучших фильмов 2023-го, попавший в must see списки чуть ли не всех критиков мира, в День всех влюбленных года 2024-го выходит и в России. Это разговорная мелодрама о Додене (Бенуа Мажимель) и Эжени (Жюльет Бинош), двух талантливых поварах, которые мечтают изменить кулинарию. Французский постановщик вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг получил за эту картину приз на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
с 14 февраля, кинотеатры города
Фильм «Тайное влечение» (18+)
В честь 14 февраля в прокат выходит и дебютная картина ученицы Сергея Соловьева Стаси Толстой (в девичестве — Венковой). Это провокационное и максималистское высказывание о поиске себя, в том числе через сексуальность. Юная актриса Вета мечтает ярко проявить себя в искусстве. У нее появляется шанс реализовать свой потенциал в студенческом спектакле, а заодно — пережить тем самым травму из-за ухода отца из семьи. В касте картины — Мария Янычева, Дарья Балабанова, Антон Рогачев, Роза Хайруллина, Святослав Рогожан, Мила Ершова, музыкант Найк Борзов и многие другие.
с 14 февраля, кинотеатры города
Фильм «Между нами лето» (12+)
Еще один фильм, который выходит в прокат аккурат в День всех влюбленных — наивный ромком-мюзикл с Владом Прохоровым и Анфисой Черных. Летом 1999-го Саша вместе с родителями едет отдыхать в санаторий. Там он участвует в музыкальной постановке вместе с Полиной, местной красавицей. Саша влюбляется в девушку, не зная, что за ней пытается ухаживать управляющий санатория Миша.
с 14 февраля, кинотеатры города
Фильм «Любить» (16+)
19:10
Фильм «Любить» режиссера Михаила Калика покажут в Пермской синематеке. Фильм представляет несколько обычных историй с анкетой и наблюдениями за людьми, похожими на нас, но уже совсем другими. Вдохновленный работами Феллини и Годара, этот фильм стал одним из эталонов позднешестидесятнического советского кино.
Пермская синематека
Спектакль «Палата бизнес-класса» (16+)
19:00
На сцене ДК им. Солдатова спектакль «Палата бизнес-класса». Обстоятельства сближают в больничной палате опытного коммерсанта и заслуженного артиста, вынужденных поделить палату после необычной операции. Бизнесмен не желает принимать вынужденную изоляцию как преграду, особенно перед крупной сделкой, и решает воплотить свои планы, игнорируя любые препятствия. В ролях: Светлана Пермякова, Георгий Мартиросян, Семен Стругачев.
ДК им. Солдатова
Концерт Антохи МС (12+)
19:00
На большом сольном концерте-презентации нового альбома и всех хитов, Антоха МС представит свою уникальную атмосферу хип-хопа и рэпа.
Концерт-холл «Свобода»
Спектакль «Женитьба» (12+)
На сцене театра «У Моста» спектакль «Женитьба». Это таинственная и одновременно комическая пьеса, где на сцене происходят необъяснимые события, бесовские штучки и призрачные видения. Гоголевский мистицизм переплетается со щемящей темой одиночества и беззащитности перед жизнью.
15 и 16 февраля, театр «У Моста»
Опера «Антигона» (16+)
19:00
В Театре-Театре пройдет показ оперы «Антигона». Она раскрывает мрачные аспекты послевоенной Фив, где власть переходит к Креонту после смерти братьев, Этеокла и Полиника. Решив похоронить своего брата Полиника, которому была отказана честь похорониться по обычаям, Антигона ставит себя в опасность, нарушая указ Креонта.
Театр-Театр
Спектакль «Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир...» (12+)
19:00
Балет Евгения Панфилова представляет спектакль «Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир...». Этот концерт посвящен памяти Мастера и представляет собой не просто исполнение музыкальной программы, а настоящий художественный акт.
Балет Евгения Панфилова
Спектакль «Брут» (16+)
19:00
Александр Смирнов в моноспектакле «Брут» переносит зрителей в мир верности и предательства, рассказывая историю собаки. Этот спектакль основан на мотивах рассказа Людвика Ашкенази и представляет собой глубокое исследование человеческих чувств и действий через призму собачьей верности.
Театр «Дом актера»
Информационный обзор редакции
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