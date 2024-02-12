Вечер камерной музыки, спектакль «Номер 13», концерт Антохи МС: чем заняться в Перми с 12 по 15 февраля

Спектакль «Номер 13» (16+)

19:00

В ДК им. Солдатова покажут спектакль «Номер 13». Действие разворачивается в отеле, где помощник премьер-министра Великобритании Ричард, снимает номер, чтобы провести вечер наедине с секретаршей своего политического оппонента. Однако их планы нарушаются, когда они обнаруживают в окне своего номера труп. Теперь им придется избежать скандала и избавиться от трупа, пока они не попали в еще большие неприятности. В главных ролях: Андрей Гайдулян и Мирослава Карпович.

ДК им. Солдатова