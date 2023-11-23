Чем заняться в Перми с 24 по 26 ноября

Фильм «Дворец» (18+)

Последний на данный момент фильм Романа Полански был довольно прохладно встречен критикой на Венецианском кинофестивале, где прошла его премьера. Его называли чуть ли не самым мучительным проектом смотра.

Действие разворачивается в отеле в Швейцарии в канун миллениума. Гости-миллионеры готовятся самым странным и причудливым образом встретить Новый год. В касте картины — Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз и Александр Петров.

с 23 ноября, кинотеатры города