Чем заняться в Перми с 24 по 26 ноября

Премьера оперы «Сережа очень тупой», концерт Neo Classic, французский джаз, стендап Чермена Качмазова, фотовыставка, мастер-классы и премьеры фильмов — рассказываем обо всех главных событиях уикенда в Перми.
Пятница, 24 ноября
Фильм «Дворец» (18+)
Последний на данный момент фильм Романа Полански был довольно прохладно встречен критикой на Венецианском кинофестивале, где прошла его премьера. Его называли чуть ли не самым мучительным проектом смотра.
Действие разворачивается в отеле в Швейцарии в канун миллениума. Гости-миллионеры готовятся самым странным и причудливым образом встретить Новый год. В касте картины — Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз и Александр Петров.
с 23 ноября, кинотеатры города
Фильм «Белый список» (18+)
Детективная драма, поставленная Алисой Хазановой («Осколки») по сценарию Романа Волобуева («Последний министр»). Следственный комитет отправляет двух сотрудников (Алексей Серебряков и Владимир Аверьянов) для вида расследовать громко прозвучавшее на федеральном уровне самоубийство школьницы. От них нужна лишь имитация деятельности, которую они и создают.
с 23 ноября, кинотеатры города
Фильм «Нандор Фодор и говорящий мангуст» (16+)
Британская комедия с Саймоном Пеггом, Минни Драйвер и Кристофером Ллойдом. Семья Ирвингов утверждает, что с ними на острове Мэн связалось таинственное существо: говорящий мангуст по имени Джефф. Существует ли животное на самом деле берется выяснить парапсихолог Нандор Фодор. Поставил фильм Адам Сигал («Реинкарнация: Сбой системы»).
с 23 ноября, кинотеатры города
Мультфильм «Большое маленькое приключение» (6+)
На больших экранах фильм-участник Международного конкурса полнометражных мультфильмов БФМ-2023 «Большое маленькое приключение». Для мечтателя Дон Кихота не бывает маленьких приключений, хотя он всего лишь игрушка. Мультфильм рассказывает историю его похищенных друзей из кукольного театра, Дон получает шанс стать настоящим героем и отправляется в путешествие через Центральный парк Нью-Йорка.
с 23 ноября, кинотеатры города
Фильм «Хоккейные папы» (6+)
В прокат выходит комедия «Хоккейные папы». Фильм рассказывает историю Андрея — наставника юных хоккеистов в провинциальном городке. Спокойствие его обыденной жизни нарушается вестью о закрытии единственного в городе ледового дворца, где проходят тренировки. Единственный способ сохранить этот спортивный центр — победить в турнире по любительскому хоккею. Стремясь обеспечить будущее своих детей, отцы маленьких хоккеистов решают выйти на лед и бороться за сохранение спортивного наследия города.
с 23 ноября, кинотеатры города
Премьера оперы «Сережа очень тупой» (16+)
На «Сцене-Молот» в эти выходные пройдет премьера камерной оперы Владимира Раннева по пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Опера написана для пяти голосов и оркестра бытовой техники. Более 70 бытовых приборов вступают в «живую» реакцию с музыкой. Постановка рассказывает историю программиста Сережи, который сталкивается с неизвестными курьерами и таинственной посылкой. Пьеса Дмитрия Данилова скрывает анализ природы зла и обращает бытовуху в пугающую метафизику.
с 24 по 26 ноября, «Сцена-Молот»
Выставка «Быт или не быть» (12+)
В Пермской арт-резиденции завершается выставка «Быт или не быть». Она посвящена проблемам современного общества: бездомные животные, стигматизация маргинальных членов общества и экзистенциальный страх перед неизвестностью и будущим.
до 24 ноября, Пермская Арт-резиденция
Фестиваль «Радуга Прикамья» (12+)
В киноцентре «Премьер» пройдет фестиваль «Радуга Прикамья». В эту пятницу на мероприятии пройдут показы фильма «Молочай» про роман студента и преподавательницы, а также картины «Миттельмарш» о молодости и любви. В программу фестиваля также вошли 35 работ от режиссеров и любителей из разных городов Пермского края. Гостям обещают мастер-классы от членов жюри и премьеры фильмов от студентов Пермской киношколы.
до 26 ноября, киноцентр «Премьер»
Выставка «Художник. Педагог. Наставник» (0+)
Выставка живописи и графики преподавателей Пермского художественного училища «Художник. Педагог. Наставник» пройдет в художественной галерее «Пермский период». На выставке представлены произведения преподавателей училища, такие как живописные пейзажи, портреты, и жанровые сцены.
до 8 января, художественная галерея «Пермский период»
Концерт Neo Classic Orchestra (6+)
20:00
В ДК им. Солдатова состоится концерт Neo Classic Orchestra. Музыканты представят лучшие произведения таких мировых авторов, как Людовико Эйнауди, Ханс Циммер, Хайао Миядзаки, Макс Рихтер, Джон Уильямс и многих других. В этот вечер гостям обещают известные треки из любимых фильмов, созданные современными авторами.
ДК им. Солдатова
Концерт группы NEO NAMES (6+)
19:00
В Частной филармонии «Триумф» состоится симфоническое шоу московской группы NEO NAMES. В этот вечер будет царить атмосфера симбиоза академического, поп и рок стилей. Это музыкальное путешествие, объединяющее хиты Imagine Dragons, Michael Jackson, Billie Eilish, Muse, Queen, AC/DC, Nirvana, «Тату», «Звери», «КиШ» и многих других.
Частная филармония «Триумф»
Стендап «Большой Открытый микрофон» (18+)
20:00
В эту пятницу в пространстве «Дом» пройдет «Большой Открытый микрофон». Здесь соберутся комики с открытых микрофонов со смешными шутками за весь месяц.
Пространство «Дом»
Концерт группы «Мираж» (6+)
19:00
Иконы стиля отечественной поп-музыки 1980-х в оригинальном составе в честь 30-летия группы выступят в ПГДК им. Калинина и исполнят свои неизменные хиты.
ПГДК им. Калинина
Выставка «Территория цвета» (0+)
В «Пермском периоде» новая персональная выставка художницы Ольги Широковой «Территория цвета». Экспозиция представляет 70 работ, вдохновленных творчеством великих французских и русских импрессионистов.
до 8 января, художественная галерея «Пермский период»
Суббота, 25 ноября
Балет «Шут. Шахерезада» (6+)
В Пермском театре оперы и балета состоится показ балета «Шут. Шахерезада» в постановке Алексея Мирошниченко. «Шут» – либретто Сергея Прокофьева по мотивам сказок Пермской губернии, которое оживляет дух первой постановки 1921 года с эскизами Михаила Ларионова. Гостям также обещают перенестись в магический мир балета «Шахерезада», вдохновленного восточной культурой и историей последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви.
25 и 26 ноября, Пермский театр оперы и балета
Мастер-класс «Прянички ко Дню матери» (12+)
18:00
В эту субботу в арт-пространстве «Другие круги» состоится мастер-класс кондитера Галины Шардаковой по созданию пряников ко Дню матери.
Арт-пространство «Другие круги»
Французский джаз от группы PROVANS (16+)
18:00
В субботу в пространстве «Дом» пройдет концерт группы PROVANS. Они порадуют гостей романтическими мелодиями французской музыки в нестандартных джазовых аранжировках. Гостям обещают не только классику французской эстрады и джаз-мануш, но и оригинальные композиции аккордеониста группы Евгения Гуренко, танго, и пьесы Ришара Гальяно.
Пространство «Дом»
Концерт FIORI MUSICALI (12+)
20:00
В Частной филармонии «Триумф» состоится концерт FIORI MUSICALI. В этот вечер будет царить атмосфера звуков с органным концертом от студентки Московской консерватории Екатерины Табаковой. В программе произведения Фрескобальди, Баха, Мендельсона и Карг-Элерта.
Частная филармония «Триумф»
Modern Talking & Pet Shop Boys Tribute Show с оркестром (6+)
19:00
В ДК им. Солдатова состоится концерт Modern Talking & Pet Shop Boys Tribute Show с оркестром с атмосферой поп-музыки 1980-х и 1990-х. Трибьют-концерт группы наполнит вечер симбиозом современной и классической музыки.
ДК им. Солдатова
Концерт Линды (16+)
19:00
В концерт-холле «Свобода» пройдет концерт исполнительницы хитов «Мало огня», «Ворона» Линды. Она откроет двери своего философско-творческого мира, наполняя зал совпадающими вибрациями мироощущений.
Концерт-холл «Свобода»
Ансамбль «Ритмы Ромэн» (12+)
18:00
Во Дворце культуры «Урал» пройдет концерт ансамбля «Ритмы Ромэн». В программе старинные цыганские романсы, песни, танцевальные и инструментальные композиции.
Дворец культуры «Урал»
Воскресенье, 26 ноября
Концерт Friendly Thug 52 Ngg (16+)
19:00
В концерт-холле «Свобода» пройдет концерт Friendly Thug 52 Ngg. Питерский рэпер в 2022 выпустил Cruiser Aurora — девять треков под минималистичный джи-фанк, которые представит в этот вечер.
Концерт-холл «Свобода»
Фотовыставка «Маяки России» (0+)
14:30
В пространстве «Часовой завод» открывается новая выставка «Маяки России». Через объектив фотокамеры гости узнают историю маячного дела и отправятся в путешествие по России — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя.
Пространство «Часовой завод»
Мастер-класс по росписи шопперов (12+)
18:00
В это воскресенье в арт-пространстве «Другие круги» состоится мастер-класс Яны Дорофеевой по росписи шопперов.
Арт-пространство «Другие круги»
Стендап Чермена Качмазова (18+)
19:00
В пространстве «Часовой завод» пройдет стендап Чермена Качмазова. Романтичный стендап-комик пояснит за все аниме в мире.
Пространство «Часовой завод»
Концерт «Модные клавиши» (6+)
19:00
В Пермской филармонии пройдет концерт «Модные клавиши». Программа включает произведения таких композиторов, как Антонио Солер, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Зигфрид Карг-Эллерт, Флор Петерс, Альфред Грюнфельд, Ференц Лист и Ханс Штамм. Лауреат международных конкурсов Камянская Евгения, Заслуженный работник культуры России Людмила Дробышева-Разумовская, лауреат международных конкурсов Ксения Комарова и солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова, создадут атмосферу, сочетая красоту органа, великолепие фортепиано и магию оперного вокала.
Пермская филармония
Информационный обзор редакции
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