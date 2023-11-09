Чем заняться в Перми с 10 по 12 ноября

Премьера музыкальной комедии, лекция «Кинофестивали России. Взгляд изнутри», опера «Замок герцога Синяя Борода», лаборатория современного зрителя, выставки, концерты, мастер-классы и премьеры фильмов — рассказываем обо всех главных событиях уикенда в Перми.
Пятница, 10 ноября
Фильм «Год рождения» (16+)
Спустя девять лет после энергичного дебюта «Тряпичный союз» режиссер Михаил Местецкий возвращается со вторым полным метром — крышесносной (в прямом смысле!) драмеди о взрослении.
Безработный мечтатель и урбанист Филипп (Эльдар Калимулин) фанатеет от распавшейся в 1990-х панк-группы «Яичный свет» — настолько, что превратил свою квартиру в ее музей. Среди дальнейших планов — устроить в родном Металлогорске музыкальный опен-эйр, на котором будет и покойный солист «Света» (Юра Борисов) — в виде голограммы. Когда более прагматичная девушка Филиппа Марина (Анастасия Талызина) беременеет, им приходится обоим вырасти. Пусть и самым фантастичным образом. (Да, это все еще и про магический реализм.)
с 9 ноября, кинотеатры города
Фильм «Чувства Анны» (18+)
Про драму с элементами фантастики уже шутят, что Анна Меликян («Русалка», «Про любовь») сняла свое «Прибытие». Анна (Анна Михалкова) работает на конфетной фабрике в Перми. Однажды женщина начинает слышать голоса внеземных цивилизаций, которые предупреждают ее об опасности для человечества. Музыку для картины написала группа Shortparis.
с 9 ноября, кинотеатры города
Фильм «В паутине» (18+)
Драмеди из программы Каннского кинофестиваля со звездой «Паразитов» и «Воспоминаний об убийстве» Сон Кан-хо — метакино о создании самого кино. Режиссер Ким пытается переснять концовку триллера «Паутина», несмотря на протесты главы студии. Он надеется доказать, что умеет создавать настоящее кино, хотя критики и считают его бесталанным. Но все идет не так, а на площадку вдруг заявляется цензор. Образ главного героя частично вдохновлен реальным режиссером Ким Ги-еном. Его родственники старались добиться запрета на прокат фильма.
с 9 ноября, кинотеатры города
Фильм «Как заниматься сексом» (18+)
Победитель программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года — драма дебютантки в режиссуре Молли Мэннинг Уокер. Это история о сексуализированном насилии, с которым по статистике сталкивалась в своей жизни в той или иной форме почти каждая женщина. Три подруги из Лондона после школьных экзаменов летят на Крит, чтобы провести, как им кажется, лучшее лето в своей жизни.
с 9 ноября, кинотеатры города
Фильм «Наследник» (18+)
Боевик режиссера Пак Хун-джона («Я видел дьявола», «Новый мир») по его собственному сценарию. У боксера Марко мама — филиппинка, а папа, которого он никогда не видел, кореец. Когда она сильно заболевает, юноша решается найти своих родственников в Южной Корее, надеясь, что они помогут ему с деньгами на лечение. С ним связываются адвокаты, утверждающие, что отец все это время якобы пытался его найти.
с 9 ноября, кинотеатры города
Фильм «Синдром» (16+)
Триллер Антона Борматова («Ольга», «Убойная сила») с Оксаной Акиньшиной и Кириллом Кяро. Супруги Маша и Кирилл не слишком счастливы в браке. Они попадают в серьезную автомобильную аварию. После нее Маша ничего не помнит, но с удивлением обнаруживает, что ее муж стал идеальным, каким не был никогда. Она пытается выяснить, что тогда произошло.
с 9 ноября, кинотеатры города
Выставка «Маяки России» (0+)
В пространстве «Часовой завод» открывается новая выставка «Маяки России». Через объектив фотокамеры гости узнают историю маячного дела и отправятся в путешествие по России — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Севастополя.
Пространство «Часовой завод»
Выставка «Быт или не быть» (12+)
В Пермской арт-резиденции начинается новая выставка «Быт или не быть». Выставка посвящена проблемам современного общества: бездомные животные, стигматизация маргинальных членов общества и экзистенциальный страх перед неизвестностью и будущим.
до 24 ноября, Пермская Арт-резиденция
Музыкальная комедия «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел» (16+)
На «Сцене-Молот» пройдут премьерные показы музыкальной комедии Бориса Мильграма «О том, как Сергей Сергеевич прославиться хотел». Режиссер Борис Мильграм и музыкальный руководитель Татьяна Виноградова создали свою версию истории по мотивам пьесы Николая Коляды «Баба Шанель» на основе музыкального переложения этой пьесы композитора Александра Пантыкина. Музыку исполнит ансамбль солистов-исполнителей на народных инструментах квартет «Каравай».
с 9 по 12 ноября, Сцена-Молот
Концерт группы «Гудтаймс» (18+)
20:00
В концерт-холле «Свобода» пройдет концерт группы «Гудтаймс». Выступление коллектива обещает быть наполнено атмосферой развязного драйв панк-рока и сочного звона духовых.
Концерт-холл «Свобода»
Концерт группы Concord Orchestra (12+)
19:00
В ДК им. Гагарина состоится концерт группы Concord Orchestra. Коллектив исполнит симфонические рок-хиты, избранные композиции Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit, A-ha, Muse, Guns N’ Roses, Depeche Mode, The Rasmus, Rammstein, AC/DC.
ДК им. Гагарина
Концерт «Классика барокко в ритме танго» (6+)
19:00
В органном зале в рамках «XVIII Международного фестиваля органной музыки» пройдет концерт «Классика барокко в ритме танго». На концерте выступят лауреаты международных конкурсов: главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина и трубачи – Яна Деликатная и Марат Зайнуллин. Гости услышат барокко, классические произведения, джазовые композиции в ритме танго: Брунса, Вивальди, Марчелло, Баха, Пэрри, Штрауса и многих других.
Пермская филармония
Суббота, 11 ноября
Паблик-ток с композитором и постановщиком Владимиром Ранневым (12+)
16:00
В Центре городской культуры пройдет паблик-ток композитора и постановщика Владимира Раннева с программным директором Пермской оперы Дмитрием Ренанским. Они расскажут гостям о работе над постановкой «Проза», выпущенной в Электротеатре «Станиславский», о главной премьере ноября пермского Театра-Театра «Сережа очень тупой» и о контексте современной музыки и театра, в котором они существуют.
Центр городской культуры
Концерт «Осень в ритме танго» (12+)
20:00
В рамках Фестиваля «Кубок Евразии» в Частной филармонии «Триумф» состоится концерт «Осень в ритме танго» с участием финалистов юбилейного Мундиаля Дмитрия Лиферова и Даны Сон, именитой российско-чилийской пары Рауля Сантана и Даны Сакимовой, а также одного из самых известных в мире танго-оркестров Tango en Vivo, чья музыка объединяет уважение к традиции и свое собственное видение жанра.
Частная филармония «Триумф»
Джазовый концерт (12+)
19:00
В пространстве «Дом» дом пройдет джазовый концерт Ирины Митяшиной (вокал, первое отделение) и Натальи Ленской (вокал, второе отделение) в музыкальном сопровождении от Вячеслава Жижилева (фортепиано), Максима Аргудяева (барабаны) и Даниила Брюханова (бас-гитара). В программе концерта песни таких исполнителей, как Элла Фицджеральд, Фрэнк Синатра, Тони Беннетт и многих других.
Пространство «Дом»
Мастер-класс по созданию кулона (12+)
12:00
В эту субботу в арт-пространстве «Другие круги» состоится мастер-класс художницы Анны Барской по созданию фантазийного кулона из мельхиора в технике «металлическая глина».
Арт-пространство «Другие круги»
Лаборатория современного зрителя с Зарой Абдуллаевой (12+)
18:00
В Центре городской культуры пройдет встреча в рамках «Лаборатории современного зрителя» с российским кинокритиком и историком-искусствоведом Зарой Абдуллаевой. Тема встречи – «Мобилизация взгляда: взаимодействие кино и театра».
Центр городской культуры
Концерт группы Scarred Essence (12+)
18:30
В концерт-холле «Свобода» пройдет концерт группы Scarred Essence. Этим вечером они выступят с сольным рок-концертом Unknown Artist, а также презентуют треки с нового альбома.
Концерт-холл «Свобода»
Стендап концерт Паши Козырева (18+)
18:00
В караоке баре «Баритон» со своим стенад-шоу выступит участник Paramount Comedy Паша Козырев. Он также участвовал в проекте «Взрослые Люди» и на канале StandUp Petersburg, где выпустил свой сольный концерт.
Сибирская ул., 25
Спектакль «Любовь в квадрате» (18+)
19:00
В ДК им. Солдатова пройдет спектакль «Любовь в квадрате» с актерами Анной Якуниной, Алексеем Маклаковым, Дмитрием Власкиным и многими другими. Спектакль рассказывает две истории любви, которые переплетают жизни главных героев. Они встретятся с непредсказуемыми обстоятельствами, которые изменят судьбу каждого.
ДК им. Солдатова
Воскресенье, 12 ноября
Экскурсия «Женских рук прекрасные творения» (0+)
14:00
В Пермском краеведческом музее пройдет экскурсия «Женских рук прекрасные творения». Хранители фондов покажут раритетный венецианский бисер, золотное шитье, белую монастырскую гладь, авторские работы пермских художниц. А также гостям обещают рассказ о женщинах-художницах, стоявших у истоков пермской финифти, пермской мультипликации и дизайна.
Пермский краеведческий музей
Лаборатория современного зрителя (12+)
В Центре городской культуры в воскресенье пройдет сразу две встречи «Лаборатории современного зрителя». Первая встреча состоится с куратором, ведущим научным сотрудником Государственного Русского музея Олесей Туркиной с программой «На сцене видеоарта». Вторая встреча пройдет с режиссером Борисом Юханановым на тему «Театр полноты. Новая процессуальность как метод создания современного театра».
Центр городской культуры
Опера «Замок герцога Синяя Борода» (18+)
19:00
В Пермском театре оперы и балета состоится показ оперы «Замок герцога Синяя Борода». Спектакль режиссера Евгения Сафонова и музыкального руководителя и дирижера Федора Леднева запоминается своей атмосферой и динамикой. Участники психологической драмы — Герцог, его юная супруга Юдит и симфонический оркестр, который с первой до последней ноты ведет напряженный разговор с певцами. Опера получила 9 номинаций на «Золотую маску».
Пермский театр оперы и балета
Лекция «Кинофестивали России. Взгляд изнутри» (12+)
16:00
В киноцентре «Премьер» пройдет открытая лекция продюсера, киноведа, куратора продюсерской мастерской Андрея Апостолова «Кинофестивали России. Взгляд изнутри». Андрей Апостолов предлагает гостям разобраться в прошлом и настоящем российских фестивалей.
Киноцентр «Премьер»
Мастер-класс «Осенний пейзаж» (12+)
15:00
В это воскресенье в арт-пространстве «Другие круги» состоится мастер-класс художника Дмитрия Козлова «Осенний пейзаж». Его произведения находятся в художественном музее Екатеринбурга, Перми, государственной художественной галерее, частных собраниях России и за рубежом.
Арт-пространство «Другие круги»
Литературные чтения Александра Бессонова (12+)
18:00
В пространстве «Дом» пройдет литературные чтения мастера короткой прозы Александра Бессонова с премьерой повести «Старшая по подъезду». В программе три линии. Первая – письма девушки, которая весной прошлого года уехала в другую страну. Вторая – приключения веселой бабушки. Третья – «ремарки автора».
Пространство «Дом»
Концерт «Пермь любимая!» (6+)
19:00
В Пермской филармонии пройдет концерт «Пермь любимая!». В программе концерта прозвучат сочинения Михаила Кузнецова «Исторические миниатюры», «Ирландские эскизы на русскую тему», «Цыганская рапсодия» и многое другое. В этот день на сцене выступит оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина, художественный руководитель и дирижер Галина Токарева, лауреаты международного конкурса Дмитрий Марин (баян), Виктория Зорина (фортепиано) и участник проекта «Голос-дети» Максим Хрулев (вокал).
Пермская филармония
Концерт Pussykiller (16+)
19:00
В концерт-холле «Свобода» пройдет большой сольный концерт Pussykiller. Певец исполнит свои хиты и презентует новый альбом DIRTY ANGEL.
Концерт-холл «Свобода»
Информационный обзор редакции
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