Чем заняться в Перми с 10 по 12 ноября

Фильм «Год рождения» (16+)

Спустя девять лет после энергичного дебюта «Тряпичный союз» режиссер Михаил Местецкий возвращается со вторым полным метром — крышесносной (в прямом смысле!) драмеди о взрослении.

Безработный мечтатель и урбанист Филипп (Эльдар Калимулин) фанатеет от распавшейся в 1990-х панк-группы «Яичный свет» — настолько, что превратил свою квартиру в ее музей. Среди дальнейших планов — устроить в родном Металлогорске музыкальный опен-эйр, на котором будет и покойный солист «Света» (Юра Борисов) — в виде голограммы. Когда более прагматичная девушка Филиппа Марина (Анастасия Талызина) беременеет, им приходится обоим вырасти. Пусть и самым фантастичным образом. (Да, это все еще и про магический реализм.)

с 9 ноября, кинотеатры города