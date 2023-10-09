В Перми перенесли дату фестиваля «Просвет»

Фестиваль световых проекций «Просвет» в Перми состоится в декабре, на месяц позже запланированной даты. Ранее планировалось, что он пройдет 3 и 4 ноября. Об этом сообщил организатор фестиваля Андрей Михайловский.

Причиной переноса является занятость некоторых участников в открытии выставки «Россия» на ВДНХ в ноябре. Главной темой фестиваля в этом году, после двухлетнего перерыва, будет «Искусство будущего».