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В Перми перенесли дату фестиваля «Просвет»

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пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Фестиваль световых проекций «Просвет» в Перми состоится в декабре, на месяц позже запланированной даты. Ранее планировалось, что он пройдет 3 и 4 ноября. Об этом сообщил организатор фестиваля Андрей Михайловский.

Причиной переноса является занятость некоторых участников в открытии выставки «Россия» на ВДНХ в ноябре. Главной темой фестиваля в этом году, после двухлетнего перерыва, будет «Искусство будущего».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 6+

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