Две музыкальные сцены, фудкорт и дизайн-маркет: как пройдет фестиваль RED FEST 2023 в Перми

В Перми 1 и 2 июля пройдет летний музыкальный фестиваль RED FEST 2023. По традиции местом проведения фестиваля станет Digital Port (Решетниковский спуск, 1). Как сообщают организаторы, в этом году будут работать две музыкальные сцены — главная и электронная. Главная сцена будет работать в течение дня, электронная — с 21: 00 до 03:00.

RED FEST 2023 примет на своей площадке свежие и неординарные музыкальные проекты. Некоторые из них: молодая группа из Дагестана «Неет, ты что!», «Тима ищет свет» музыкант, балансирующий между роком и хип-хопом, яркая и нежная певица и композитор своих песен Тося Чайкина и другие. На электронную сцену выйдут такие проекты, как WEEDANALOG, Artem XIO, Rave Takes и Partticle Trace, а также пермские музыкальные команды. В этом году впервые с сольным проектом Jenny Kooks выступит Евгения Куксина. До этого Женя выступала только в качестве диджея.

«В этом году мы решили продолжить движение в сторону ярких и неординарных артистов в стиле инди-поп, — рассказывает Виктория Иконникова, музыкальный продюсер фестиваля, — В Перми впервые выступят такие молодые проекты, как "Неет, ты что" и "Тима ищет свет" эти ребята уже завоевали любовь и признание музыкального мира. И мы в них влюбились. Хотим, чтобы гости фестиваля разделили наши чувства и смогли увидеть ребят своими глазами и услышать своими сердцами. Также второй раз в Пермь приедет Тося Чайкина — уникальная артистка! Тося сама пишет тексты и музыку к своим песням, сама их исполняет и с 2017 года очень выросла как артист! Это очень интересно — видеть путь музыканта в современном мире. Тося Чайкина будет выступать на фестивале в воскресенье».

Помимо музыкальной составляющей, RED FEST 2023 готовит для гостей фудкорт. Рестораны и кафе города представят специально разработанные для фестиваля гастрономические новинки.

На дизайн-маркете фестиваля будут представлены более 70 дизайнеров и брендов со всей России: одежда, парфюм, украшения, апсайкл и винтаж.

Оба дня на фестивале будет работать зона мастер-классов для взрослых и детей, а также интеллектуальная составляющая фестиваля — лекции о кино и литературе, практики осознанности. Кроме того, будут организованы интерактивные зоны VR и мультимедиа технологий. Для маленьких гостей фестиваля будет выделена отдельное игровое пространство, а также будет работать детский картонный маркет.

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