Чем заняться в Перми с 13 по 15 января

Фотосессия в ретро-авто (0+)

10:00

Для тех, кто хочет окунуться в прошлое или просто полюбоваться ретро-автомобилями. На фотосессии открыты салоны автомобилей, которые закрыты во время обычного посещения музея. Вы сможете посидеть и сфотографироваться в салонах разнообразных моделей машин: представительская ГАЗ-13 «Чайка», «Эмка» 1937 года выпуска, которая до сих пор на ходу, гоночный «ИЖ-ралли», вездеход ГАЗ-69, кабриолет ГАЗ-14 «Чайка», которых выпущено всего 15 штук, патрульная «Волга» и не только!

Пермский автомобильный музей «Ретро-Гараж»