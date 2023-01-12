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Уикенд

Чем заняться в Перми с 13 по 15 января

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Премьера «Аватар: Путь воды», концерт с участием Виктора Добронравова, гастроли театра имени Евгения Вахтангова, французское Рождество — рассказываем обо всех главных событиях уикенда в Перми.

kinopoisk.ru

Пятница, 13 января

«Аватар: Путь воды» (12+)

Долгожданная премьера второй части «Аватар». После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири.

С 12 декабря, кинотеатры города

kinopoisk.ru

«Операция «Фортуна» : Искусство побеждать»  (18+)

Премьера фильма «Операция «Фортуна» : Искусство побеждать». Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.

С 12 декабря, кинотеатры города

live.mts.ru

Концерт «Виктор Добронравов и Ковёр квартет» (16+)

19:00

В клубе «Свобода Concert Hall» пройдет концерт «Виктор Добронравов и Ковёр квартет». Музыкальный проект с участием известного молодого актера театра и кино Виктора Добронравова. Джаз, соул, фанк, кавер-версии известных зарубежных хитов – самые разные стили, котороые квартет, состоящий из актеров и музыкантов, воспроизводят.

Клуб «Свобода Concert Hall»

permopera.ru

Премьера оперы «Похмелье» (18+)

19:00, 21:00

Показ оперы «Похмелье» в театре оперы и балета имени П. И. Чайковского. «Похмелье» — монодрама, поток сознания главного героя, который в состоянии похмельной муки бесцельно бредет утром по городу. На своем пути он встречает знакомых и незнакомых людей, слушает исповеди случайных собеседников, и болезненно реагирует на поток света, звуков и запахов. Команда постановщиков, следуя философии новой искренности, сознательно работает в «нижнем» стиле, опираясь на эстетику панельных домов и торговых центров. 

Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского

permtuz.ru

Концерт-посвящение Андрею Миронову «Любимый артист» (14+)

19:00

Премьера концерта-посвящения Андрею Миронову «Любимый артист» в театре юного зрителя. Андрей Миронов — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, который был кумиром нескольких поколений. Вместе с Александром Смирновым, который споет песни из кинофильмов и телевизионных спектаклей с участием Андрея Миронова и расскажет о его актерской судьбе, мы вспомним творчество этого уникального артиста. 

Пермский театр юного зрителя

teatr-teatr.com

Гастроли театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир» (16+)

18:00

Гастроли театра имени Евгения Вахтангова (Москва) на сцене Театра-Театра с классической постановкой эпохального романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В этой постановке нет павильона, нет нагромождения бытовых деталей, артисты не прячутся за декорациями. Когда события четырёх томов романа укладываются в без малого 5 часов сценического действия – не может быть никаких лишних деталей. Спектакль требует элегантности и простоты.

Пермский академический Театр-Театр

Суббота, 14 января

elsspace.ru

Встреча с амбассадорами пространства ELS SPACE (12+)

12:00

ELS SPACE – пространство роста и новых стартов. Что вас ждёт на встрече? Нетворкинг, время, в которое вы можете заявить о себе, уникальные возможности для роста и новых стартов, обсуждение новых векторов развития вас и вашего бизнеса.

Конференц-зал отеля «AurA City Hotel»

filarmonia.online

Французское Рождество (6+)

19:00

Группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева предлагает зрителям окунуться в атмосферу французского Рождества. Саксофон, волынка, орган, французская гармоника, кларнет, рояль, бас-гитара и ударные заиграют всеми красками, создавая атмосферу романтического вечера! Окунитесь в очарование Парижа!

Пермская краевая филармония

VOZDUH

ОЛИВЬЕ VIP PARTY

19:00

Идеальный способ продлить себе праздник – это снова нарядиться и сходить на вечеринку со всеми обязательными новогодними атрибутами в пространство VOZDUH. Что делать: танцевать до упада под ElCapitan!, пить игристые напитки, закусывая оливье и икрой в икорном баре и азартно участвовать в розыгрышах подарков. Бонус – выступление любимчиков публики, победителей шоу "Танцы" на ТНТ, команды DS Crew.

Пространство VOZDUH, Комсомольский проспект 28а, БЦ Lencom, 2 этаж

Воскресенье, 15 января

newsko.ru

Мультимедийный проект «Клод Моне «Видеть сердцем»» (6+)

10:10

Интересуетесь искусством? формат мультимедийного проекта «Клод Моне «Видеть сердцем»» позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали картин, что практически невозможно сделать в классических музеях и галереях. Визуальный ряд дополнит история жизни и творчества Клода Моне, рассказанная от имени самого художника в исполнении профессиональных актеров.

Выставочный центр «Пермь Экспо»

vmuzey.com

Фотосессия в ретро-авто (0+)

10:00

 

Для тех, кто хочет окунуться в прошлое или просто полюбоваться ретро-автомобилями. На фотосессии открыты салоны автомобилей, которые закрыты во время обычного посещения музея. Вы сможете посидеть и сфотографироваться в салонах разнообразных моделей машин: представительская ГАЗ-13 «Чайка», «Эмка» 1937 года выпуска, которая до сих пор на ходу, гоночный «ИЖ-ралли», вездеход ГАЗ-69, кабриолет ГАЗ-14 «Чайка», которых выпущено всего 15 штук, патрульная «Волга» и не только!

Пермский автомобильный музей «Ретро-Гараж»

culture.ru

Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» (6+)

11:00

Всероссийский фестиваль «Сочельник» пройдет в доме народного творчества «Губерния». Сочельник – это канун праздников Рождества и Крещения, дни, в которые происходит все самое интересное и волшебное. Неслучайно Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник», который вот уже в тринадцатый раз пройдет в январе в Пермском доме народного творчества «Губерния», называют самым волшебным событием зимы.

Пермский дом народного творчества «Губерния»

 

Информационный обзор редакции

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