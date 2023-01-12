Чем заняться в Перми с 13 по 15 января

Премьера «Аватар: Путь воды», концерт с участием Виктора Добронравова, гастроли театра имени Евгения Вахтангова, французское Рождество — рассказываем обо всех главных событиях уикенда в Перми.
Пятница, 13 января
«Аватар: Путь воды» (12+)
Долгожданная премьера второй части «Аватар». После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири.
С 12 декабря, кинотеатры города
«Операция «Фортуна» : Искусство побеждать» (18+)
Премьера фильма «Операция «Фортуна» : Искусство побеждать». Элитный разведчик Орсон Форчун получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.
С 12 декабря, кинотеатры города
Концерт «Виктор Добронравов и Ковёр квартет» (16+)
19:00
В клубе «Свобода Concert Hall» пройдет концерт «Виктор Добронравов и Ковёр квартет». Музыкальный проект с участием известного молодого актера театра и кино Виктора Добронравова. Джаз, соул, фанк, кавер-версии известных зарубежных хитов – самые разные стили, котороые квартет, состоящий из актеров и музыкантов, воспроизводят.
Клуб «Свобода Concert Hall»
Премьера оперы «Похмелье» (18+)
19:00, 21:00
Показ оперы «Похмелье» в театре оперы и балета имени П. И. Чайковского. «Похмелье» — монодрама, поток сознания главного героя, который в состоянии похмельной муки бесцельно бредет утром по городу. На своем пути он встречает знакомых и незнакомых людей, слушает исповеди случайных собеседников, и болезненно реагирует на поток света, звуков и запахов. Команда постановщиков, следуя философии новой искренности, сознательно работает в «нижнем» стиле, опираясь на эстетику панельных домов и торговых центров.
Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского
Концерт-посвящение Андрею Миронову «Любимый артист» (14+)
19:00
Премьера концерта-посвящения Андрею Миронову «Любимый артист» в театре юного зрителя. Андрей Миронов — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, который был кумиром нескольких поколений. Вместе с Александром Смирновым, который споет песни из кинофильмов и телевизионных спектаклей с участием Андрея Миронова и расскажет о его актерской судьбе, мы вспомним творчество этого уникального артиста.
Пермский театр юного зрителя
Гастроли театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир» (16+)
18:00
Гастроли театра имени Евгения Вахтангова (Москва) на сцене Театра-Театра с классической постановкой эпохального романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В этой постановке нет павильона, нет нагромождения бытовых деталей, артисты не прячутся за декорациями. Когда события четырёх томов романа укладываются в без малого 5 часов сценического действия – не может быть никаких лишних деталей. Спектакль требует элегантности и простоты.
Пермский академический Театр-Театр
Суббота, 14 января
Встреча с амбассадорами пространства ELS SPACE (12+)
12:00
ELS SPACE – пространство роста и новых стартов. Что вас ждёт на встрече? Нетворкинг, время, в которое вы можете заявить о себе, уникальные возможности для роста и новых стартов, обсуждение новых векторов развития вас и вашего бизнеса.
Конференц-зал отеля «AurA City Hotel»
Французское Рождество (6+)
19:00
Группа Classy Jazz под управлением Олега Матвеева предлагает зрителям окунуться в атмосферу французского Рождества. Саксофон, волынка, орган, французская гармоника, кларнет, рояль, бас-гитара и ударные заиграют всеми красками, создавая атмосферу романтического вечера! Окунитесь в очарование Парижа!
Пермская краевая филармония
ОЛИВЬЕ VIP PARTY
19:00
Идеальный способ продлить себе праздник – это снова нарядиться и сходить на вечеринку со всеми обязательными новогодними атрибутами в пространство VOZDUH. Что делать: танцевать до упада под ElCapitan!, пить игристые напитки, закусывая оливье и икрой в икорном баре и азартно участвовать в розыгрышах подарков. Бонус – выступление любимчиков публики, победителей шоу "Танцы" на ТНТ, команды DS Crew.
Пространство VOZDUH, Комсомольский проспект 28а, БЦ Lencom, 2 этаж
Воскресенье, 15 января
Мультимедийный проект «Клод Моне «Видеть сердцем»» (6+)
10:10
Интересуетесь искусством? формат мультимедийного проекта «Клод Моне «Видеть сердцем»» позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали картин, что практически невозможно сделать в классических музеях и галереях. Визуальный ряд дополнит история жизни и творчества Клода Моне, рассказанная от имени самого художника в исполнении профессиональных актеров.
Выставочный центр «Пермь Экспо»
Фотосессия в ретро-авто (0+)
10:00
Для тех, кто хочет окунуться в прошлое или просто полюбоваться ретро-автомобилями. На фотосессии открыты салоны автомобилей, которые закрыты во время обычного посещения музея. Вы сможете посидеть и сфотографироваться в салонах разнообразных моделей машин: представительская ГАЗ-13 «Чайка», «Эмка» 1937 года выпуска, которая до сих пор на ходу, гоночный «ИЖ-ралли», вездеход ГАЗ-69, кабриолет ГАЗ-14 «Чайка», которых выпущено всего 15 штук, патрульная «Волга» и не только!
Пермский автомобильный музей «Ретро-Гараж»
Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» (6+)
11:00
Всероссийский фестиваль «Сочельник» пройдет в доме народного творчества «Губерния». Сочельник – это канун праздников Рождества и Крещения, дни, в которые происходит все самое интересное и волшебное. Неслучайно Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник», который вот уже в тринадцатый раз пройдет в январе в Пермском доме народного творчества «Губерния», называют самым волшебным событием зимы.
Пермский дом народного творчества «Губерния»
Информационный обзор редакции
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