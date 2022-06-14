Антоха MC, Сироткин, Kedr Livanskiy: Red Fest объявил лайнап

В Перми 25 и 26 июня в шестой раз пройдет Red Fest – масштабный фестиваль, объединяющий тысячи людей с насыщенной программой, музыкальными сценами, маркетом, развлечениями на свежем воздухе, лекциями, перформансами и современным искусством.

В этом году лайн-ап радует своей многожанровостью: группа «Перемотка» (Екатеринбург), постпанк-группа Motorama (Ростов-на-Дону), KEDR LIVANSKY, группа «Источник». Неизменным останется блок артистов пермской сцены, а на электросцене будет звучать электронная и этническая музыка.

Московская инди-группа Сироткин выступит в первый день фестиваля, а хедлайнером второго дня станет Антоха MC, один из самых самобытных и узнаваемых представителей хип-хоп движения.

На фуд–корте традиционно будет представлен street food от пермских рестораторов (Smoky Dog, Toropomodoro, Mai Tai и т.д.), а на фермерском рынке можно будет найти продукцию локальных производителей. В программе колоритные мастер–классы и кулинарные шоу от столичных шефов, open–talk с рестораторами и производителями со всего края. На дизайнерском маркете привычный формат дополнят поп–ап сторы отечественных реселлеров (Street Beat) и книжный маркет с нишевыми и популярными издательствами.

Полную программу смотрите в соцсетях Red Fest.

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