В эти выходные на пермской эспланаде пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

На эспланаде в Перми с 11 по 12 сентября пройдет международный фестиваль уличных театров «Флюгер». Пермяки смогут познакомиться с разными форматами театрального искусства под открытым небом: от людей-статуй, ходулистов и петрушечного театра до тематических променадов и спектаклей.

В программе запланированы пластические спектакли, спектакли-променады, кукольные спектакли, перформансы, пантомимы, интерактивные площадки. В фестивале примут участие такие известные в театральном мире коллективы, как театр «Королевский жираф» (Эстония), «Петрушки» (Москва), «Эскизы в пространстве» (Москва), «АспектР» (Санкт-Петербург), «Черный квадрат» (Москва), «Вокруг» (Санкт-Петербург). Хедлайнерами программы станут театр «RUSIR» (Санкт-Петербург) и «Высокие братья» (Москва). Пермская программа будет представлена выступлениями театра «Туки-Луки», театра «Карабаска», театра огня «Игры пламени» и живых статуй театра «Custodes».

Представления будут проходить с 12:00 до 22:00 11 и 12 сентября.

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